Essais nucléaires : "Un effet domino" est à craindre si Washington reprend ses tests, prévient Moscou

La Russie a averti mardi qu’une reprise des essais nucléaires par les États-Unis pourrait provoquer un dangereux « effet domino » à l’échelle mondiale. S’exprimant devant la Conférence du désarmement à Genève, l’ambassadeur russe Guennadi Gatilov a estimé que l’abandon par Washington de son moratoire national ouvrirait la voie à une nouvelle escalade nucléaire. « La responsabilité des conséquences incomberait entièrement aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent après des déclarations de responsables américains indiquant que le président Donald Trump envisage sérieusement de relancer des essais nucléaires, suspendus par Washington depuis 1992. Christopher Yeaw, secrétaire d’État adjoint au contrôle des armements et à la non-prolifération, a affirmé que les États-Unis reprendraient des essais « sur un pied d’égalité », en réponse à ce que Washington présente comme des tests secrets menés par la Chine et la Russie.

Selon des responsables américains, Pékin aurait conduit en juin 2020 un essai nucléaire souterrain de faible puissance, évalué à environ dix tonnes, et préparerait d’autres tests de puissance supérieure. Les États-Unis accusent également Moscou de mener des essais dissimulés de faible intensité.

Christopher Yeaw a toutefois précisé qu’il ne s’agirait pas d’un retour aux essais atmosphériques massifs du type « Ivy Mike », la détonation thermonucléaire américaine de 1952 dans le Pacifique. Il a souligné que toute reprise dépendrait du comportement de la Chine et de la Russie.

Moscou affirme que cette position fragilise davantage le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), adopté sous l’égide des Nations unies mais jamais entré en vigueur faute de ratifications suffisantes. À ce jour, parmi les puissances nucléaires, seules la France et le Royaume-Uni ont ratifié le traité.

Dans un contexte de rivalités stratégiques accrues entre grandes puissances, la perspective d’une reprise des essais nucléaires ravive les inquiétudes quant à une nouvelle course aux armements.