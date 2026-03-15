Geert Wilders traite Emmanuel Macron de "lâche" après ses critiques contre Israël

Une publication en hébreu du président français Emmanuel Macron sur le réseau social X a provoqué une vive réaction du leader politique néerlandais Geert Wilders, connu pour son soutien à Israël. En réponse au message du chef de l’État français critiquant les frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban, Wilders a publié un commentaire lapidaire en hébreu : "Pahdan - פחדן" ("lâche").

https://x.com/i/web/status/2032982194801578444 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans son message, Emmanuel Macron expliquait avoir échangé avec plusieurs responsables libanais, notamment le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri. Il a appelé à tout mettre en œuvre pour éviter que le Liban ne sombre dans le chaos et a demandé au Hezbollah de mettre fin à "l’escalade dangereuse" qu’il mène.

Le président français a également exhorté Israël à renoncer à une offensive de grande ampleur et à cesser ses frappes massives au Liban, soulignant que des centaines de milliers de personnes avaient déjà fui les bombardements. Emmanuel Macron a par ailleurs indiqué que le gouvernement libanais s’était déclaré prêt à engager des négociations directes avec Israël, appelant à ce que l’ensemble des composantes de l’État libanais soient représentées dans ces discussions.

La réaction de Geert Wilders illustre les divisions politiques en Europe face au conflit opposant Israël au Hezbollah et aux appels internationaux à une désescalade.