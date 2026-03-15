Geert Wilders traite Emmanuel Macron de "lâche" après ses critiques contre Israël

Le président français a exhorté Israël à renoncer à une offensive de grande ampleur et à cesser ses frappes massives au Liban

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté, le plus grand du Parlement hollandais
Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté, le plus grand du Parlement hollandaisAP Photo/Peter Dejong, File

Une publication en hébreu du président français Emmanuel Macron sur le réseau social X a provoqué une vive réaction du leader politique néerlandais Geert Wilders, connu pour son soutien à Israël. En réponse au message du chef de l’État français critiquant les frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban, Wilders a publié un commentaire lapidaire en hébreu : "Pahdan - פחדן" ("lâche").

https://x.com/i/web/status/2032982194801578444

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Dans son message, Emmanuel Macron expliquait avoir échangé avec plusieurs responsables libanais, notamment le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri. Il a appelé à tout mettre en œuvre pour éviter que le Liban ne sombre dans le chaos et a demandé au Hezbollah de mettre fin à "l’escalade dangereuse" qu’il mène.

Le président français a également exhorté Israël à renoncer à une offensive de grande ampleur et à cesser ses frappes massives au Liban, soulignant que des centaines de milliers de personnes avaient déjà fui les bombardements. Emmanuel Macron a par ailleurs indiqué que le gouvernement libanais s’était déclaré prêt à engager des négociations directes avec Israël, appelant à ce que l’ensemble des composantes de l’État libanais soient représentées dans ces discussions.

Video poster
Édition Spéciale | Opération "Rugissement du Lion" : jour 15 de la guerre israélo-américaine contre le régime iranien | Partie 2 | 14/03/2026

La réaction de Geert Wilders illustre les divisions politiques en Europe face au conflit opposant Israël au Hezbollah et aux appels internationaux à une désescalade.

Cet article a reçu 1 commentaires

Commentaires