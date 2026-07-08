Gêne à Ankara : Emmanuel Macron tente de baiser la main de l’épouse d’Erdogan, qui esquive le geste

Emmanuel Macron a connu un moment de gêne mardi soir à Ankara, lors de son arrivée au palais présidentiel turc aux côtés de son épouse Brigitte Macron. Accueilli dans le cadre d’une cérémonie officielle par le président Recep Tayyip Erdogan et son épouse, le chef de l’État français a semblé vouloir baiser la main de la Première dame turque, mais le geste n’a finalement pas abouti, provoquant une brève scène d’embarras.

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Cette séquence protocolaire intervient au terme d’un déplacement déjà marqué par un incident beaucoup plus grave. Avant de rejoindre Ankara, Emmanuel Macron se trouvait à Damas, où des charges explosives ont détoné mardi à proximité de l’hôtel dans lequel il séjournait. Le président français avait déjà quitté les lieux au moment des explosions et se rendait au palais du président syrien Ahmed al-Sharaa. Selon l’Élysée, Emmanuel Macron n’a pas entendu les déflagrations pendant son trajet. Dix-huit personnes ont été blessées dans l’incident, dont quatre policiers.

Ce n’est pas la première fois qu’une séquence liée à Emmanuel Macron suscite des commentaires lors d’un déplacement officiel. En mai 2018, en Australie, le président français avait provoqué une certaine incompréhension en qualifiant l’épouse du Premier ministre australien de l’époque, Malcolm Turnbull, de "delicious", un terme interprété comme maladroit dans ce contexte.

Plus récemment, une vidéo du couple présidentiel français à son arrivée au Vietnam avait également largement circulé sur les réseaux sociaux. On y voyait Brigitte Macron sembler gilfer son mari avant leur descente de l’avion présidentiel. L’Élysée avait rapidement écarté toute tension réelle, évoquant une simple "taquinerie" entre les époux.