Explosions près de l'hôtel où séjourne Emmanuel Macron à Damas

Deux explosions ont retenti mardi matin à proximité de l'hôtel Four Seasons de Damas, où séjourne le président français Emmanuel Macron, en visite officielle en Syrie, selon plusieurs médias et des sources sécuritaires syriennes.

D'après la chaîne Al-Hadath, Emmanuel Macron avait quitté l'hôtel une quinzaine de minutes avant les détonations.

Dans un premier temps, aucune victime n'avait été signalée. Les autorités syriennes ont ensuite annoncé que trois Syriens avaient été tués dans les explosions.

Un responsable des services de sécurité syriens a confirmé que deux engins explosifs artisanaux avaient explosé dans la capitale. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs de l'attaque.

Au moment des faits, Emmanuel Macron était attendu au palais présidentiel, où il devait rencontrer le président syrien Ahmed al-Charaa dans le cadre de sa visite officielle.

Le chef de l'État français est arrivé en Syrie lundi, devenant le premier dirigeant occidental d'envergure à se rendre dans le pays depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en 2024.

À l'issue de son déplacement à Damas, Emmanuel Macron doit rejoindre Ankara pour participer au sommet de l'OTAN. Le président syrien Ahmed al-Charaa est également attendu en Turquie, où une rencontre avec le président américain Donald Trump est envisagée.