Guerre en Iran : Washington muscle son soutien au Golfe tout en écartant un déploiement terrestre

Les États-Unis renforcent leur posture stratégique au Moyen-Orient sans franchir le seuil d’un engagement militaire direct sur le terrain. Washington a annoncé jeudi avoir approuvé des ventes d’armes de plus de 16 milliards de dollars aux Émirats arabes unis et au Koweït, deux alliés du Golfe directement exposés aux retombées du conflit avec l’Iran.

Depuis le lancement, le 28 février, de l’offensive conjointe américano-israélienne contre Téhéran, l’Iran multiplie les ripostes par missiles et drones, visant notamment des infrastructures énergétiques et des intérêts américains dans la région. Ces nouvelles livraisons d’armement s’inscrivent dans une logique de renforcement des capacités défensives des partenaires de Washington face à cette escalade.

Dans le même temps, Donald Trump a tenu à clarifier la position américaine en écartant toute implication terrestre. « Je ne déploie pas de troupes », a-t-il affirmé depuis la Maison-Blanche, tout en laissant planer une ambiguïté stratégique sur d’éventuelles décisions futures. Cette ligne vise à contenir le conflit sans ouvrir un nouveau front militaire direct pour les forces américaines.

Le président américain a également évoqué un engagement accru du Japon, affirmant que Tokyo « monte au créneau » face à la crise, sans toutefois détailler la nature de cette implication. Cette déclaration intervient alors que les États-Unis cherchent à élargir le soutien international face à l’Iran, dans un contexte de tensions croissantes sur les marchés énergétiques et de menaces pesant sur la stabilité régionale.

Entre soutien militaire indirect, pression diplomatique et prudence opérationnelle, Washington tente ainsi de maintenir un équilibre délicat, alors que le conflit continue de s’intensifier.