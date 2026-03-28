"Il a intérêt à être gentil avec moi" : Donald Trump évoque ses relations avec Mohammed ben Salmane

Le président américain Donald Trump a livré un discours très direct sur ses relations avec l’Arabie saoudite lors du forum d’investissement FII Priority organisé à Miami, évoquant notamment ses échanges avec le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Devant un parterre de dirigeants économiques, Donald Trump a décrit une relation qu’il présente comme à l’avantage des États-Unis. Revenant sur une rencontre avec le prince saoudien, il a affirmé que ce dernier ne s’attendait pas à «devoir lui lécher les bottes», suggérant un rapport de force favorable à Washington. «Il a intérêt à être gentil avec moi», a-t-il ajouté, en référence à Mohammed ben Salmane.

Le président américain a également évoqué les propos que lui aurait tenus le prince héritier, affirmant que les États-Unis étaient passés, sous sa présidence, d’un pays en déclin à «la nation la plus en vue de la planète». Donald Trump a présenté ces déclarations comme la preuve de la reconnaissance internationale de sa politique.

Au cours de son intervention, il est aussi revenu sur ses relations avec le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, qu’il a qualifié d’«homme formidable», évoquant une proximité personnelle avec la famille royale saoudienne. Il a raconté une scène où le souverain lui aurait tenu le bras pour se lever, y voyant un signe de confiance et de considération.

Fidèle à son style, Donald Trump a multiplié les digressions, alternant anecdotes personnelles et remarques plus générales sur le leadership et la réussite. Il a notamment affirmé apprécier la compagnie de personnes moins performantes, estimant que cela renforçait sa propre perception du succès.

Ces déclarations illustrent une nouvelle fois une communication directe, centrée sur la mise en avant du rapport de puissance et de l’influence américaine dans ses relations internationales.