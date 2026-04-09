"Intolérables", "frappes indiscriminées" : la France condamne avec vigueur les raids de Tsahal au Liban

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé ce jeudi les frappes israéliennes sur le Liban, les qualifiant d’« intolérables », et a exprimé la pleine solidarité de la France avec le pays qui observe une journée de deuil national au lendemain de raids aériens de grande ampleur menés par Tsahal.

Lors d’une intervention sur France Inter, le chef de la diplomatie française a indiqué que ces attaques, selon Beyrouth, avaient fait plus de 250 morts en quelques minutes, "s’ajoutant aux 1 500 victimes du conflit initié par le Hezbollah contre Israël début mars". « Ces frappes fragilisent le cessez-le-feu temporaire négocié entre les États-Unis et l’Iran », a-t-il souligné.

Le chef de la diplomatie française a insisté sur la distinction entre la responsabilité du Hezbollah et celle de l’État libanais : « L’Iran doit cesser de terroriser Israël par l’intermédiaire du Hezbollah, qui doit être désarmé et restituer ses armes à l’État libanais. Mais le Liban ne doit pas payer le prix de tensions extérieures. »

Jean-Noël Barrot a également rappelé la position française et européenne en faveur d’une inclusion du Liban dans la trêve régionale entre les États-Unis, Israël et l’Iran. « Ce n’est pas dans l’intérêt d’Israël de bombarder le Liban. L’histoire nous a montré, en 1982, que de telles interventions ont contribué à la naissance du Hezbollah », a-t-il rappelé.

Le ministre a par ailleurs condamné toute tentative iranienne d’instaurer un système de péage dans le détroit d’Ormuz, qualifiant cette initiative d’« inacceptable » et rappelant que la liberté de navigation dans les eaux internationales est un droit universel. Cette remarque faisait suite à l’annonce du président américain Donald Trump concernant la création d’une société commune pour gérer le passage des navires dans le détroit contre paiement.

Enfin, le ministre a réaffirmé la nécessité pour l’Iran de renoncer à toute ambition nucléaire militaire, de cesser d’utiliser missiles et drones pour menacer la région, et de mettre fin au soutien à ses alliés comme le Hezbollah, le Hamas ou les Houthis en mer Rouge.

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La veille, le président français Emmanuel Macron avait également exprimé son soutien au Liban après un entretien avec le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. « Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces frappes indiscriminées, qui menacent la stabilité du cessez-le-feu récemment conclu. La France réaffirme son engagement en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban, ainsi que du désarmement du Hezbollah », a-t-il déclaré.