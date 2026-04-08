Israël Katz : "des centaines de terroristes du Hezbollah ciblés", menace contre Naim Qassem

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a affirmé mercredi que la vaste vague de frappes menée par Tsahal au Liban avait visé « des centaines de terroristes du Hezbollah ». Selon lui, ces frappes constituent « la frappe la plus massive » infligée à l’organisation depuis l’attaque des bipeurs piégés en 2024, évoquant une opération coordonnée de grande ampleur contre les infrastructures clés du mouvement terroriste pro-iranien.

Le ministre a également adressé une menace explicite au chef du Hezbollah, Naim Qassem. « Le Hezbollah a été averti qu’il paierait un prix très lourd pour avoir attaqué Israël au nom de l’Iran, et son tour viendra aussi », a-t-il affirmé, laissant entendre que les dirigeants du mouvement pourraient être directement visés.

Ces déclarations interviennent alors que les autorités libanaises font état de lourdes pertes. Selon le ministère libanais de la Santé, les frappes israéliennes ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés.

Cette intensification des opérations souligne la poursuite active des combats sur le front libanais, en dépit du cessez-le-feu en vigueur entre Israël et l’Iran. Elle reflète également la volonté d’Israël de frapper durablement les capacités opérationnelles du Hezbollah, relais direct de Téhéran dans la région.