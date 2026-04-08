Liban : Tsahal revendique sa plus importante frappe contre le Hezbollah

Tsahal a annoncé avoir mené, en l’espace de dix minutes, la plus importante frappe coordonnée contre le Hezbollah depuis le lancement de l’opération « Rugissement du Lion ». Selon l’armée israélienne, plus de 100 cibles ont été visées simultanément à Beyrouth, dans la plaine de la Bekaa et dans le sud du Liban.

Cette opération d’envergure a ciblé des centres de commandement, des infrastructures militaires et des sites stratégiques du Hezbollah. Parmi les objectifs figurent des quartiers généraux utilisés pour planifier et diriger des attaques contre des soldats israéliens et des civils, ainsi que des installations liées aux capacités de tir de missiles et aux unités navales du mouvement terroriste.

L’armée israélienne affirme également avoir frappé des positions de la force Radwan et de l’unité aérienne 127, considérées comme des unités d’élite du Hezbollah. Selon Tsahal, ces infrastructures jouaient un rôle clé dans les opérations offensives menées contre Israël.

Cette série de frappes a été préparée « méticuleusement pendant des semaines », sur la base de renseignements précis, en coordination entre plusieurs branches militaires, dont la direction des opérations, le renseignement militaire, l’armée de l’air et le commandement nord.

Tsahal souligne que de nombreuses cibles étaient situées au cœur de zones civiles, accusant le Hezbollah d’utiliser la population libanaise comme « bouclier humain ». L’armée affirme avoir pris des mesures pour limiter les dommages collatéraux et éviter de toucher des civils.

Dans son communiqué, Tsahal accuse également le Hezbollah d’avoir « délibérément choisi de rejoindre la guerre » en agissant pour le compte de l’Iran, au détriment du Liban et de sa population.

L’armée israélienne assure enfin qu’elle poursuivra ses opérations contre le Hezbollah, affirmant agir de manière « décisive » pour protéger les civils israéliens et empêcher toute menace provenant du territoire libanais.