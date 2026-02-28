Iran : Donald Trump dit ne pas souhaiter la force, mais laisse planer la menace

Le président américain Donald Trump a déclaré ne « pas souhaiter » un recours à la force militaire contre l’Iran, tout en avertissant que « parfois, c’est nécessaire », maintenant ainsi une pression explicite sur Téhéran. S’exprimant devant des journalistes avant de quitter la Maison-Blanche pour le Texas, il a fait part de son insatisfaction quant à l’état actuel des négociations sur le programme nucléaire iranien.

« Nous ne sommes pas vraiment satisfaits de la manière dont ils ont négocié », a-t-il affirmé, estimant que l’Iran ne concédait pas « ce que nous devons avoir ». Le président américain a toutefois précisé qu’aucune « décision finale » n’avait été prise concernant d’éventuelles frappes et qu’il souhaitait toujours « conclure un accord avec l’Iran ». Il a réitéré sa ligne rouge : « L’Iran ne peut pas avoir l’arme nucléaire. »

Ces déclarations interviennent après une troisième session de pourparlers indirects à Genève, sous médiation omanaise, considérée comme l’une des dernières tentatives pour éviter une escalade majeure. En parallèle, Washington a procédé à un important renforcement militaire au Moyen-Orient, déployant notamment deux porte-avions, dont l’USS Gerald Ford, attendu au large d’Israël après avoir quitté la Crète.

Le contexte régional demeure extrêmement tendu. Après des échanges de frappes entre Israël et l’Iran ces derniers mois, l’ambassade américaine à Jérusalem a appelé le personnel gouvernemental non essentiel à quitter le pays tant que des vols commerciaux restent disponibles, évoquant des risques sécuritaires accrus. L’évolution des discussions diplomatiques des prochains jours sera déterminante pour la stabilité régionale.