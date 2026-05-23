Iran : Israël en état d’alerte maximale face aux négociations menées par Washington

Israël suit avec une extrême attention les discussions en cours entre les États-Unis et l’Iran, alors que Tsahal a placé ses forces en «alerte maximale» face à une possible escalade militaire régionale. À Jérusalem, les inquiétudes se concentrent autour d’un projet d’accord relayé par des médias saoudiens, qui prévoirait notamment un cessez-le-feu, la réouverture du détroit d’Ormuz, la levée du blocus maritime et un allègement progressif des sanctions contre Téhéran.

Mais selon des responsables israéliens, le texte ne traiterait ni du programme nucléaire iranien, ni des missiles balistiques, ni du réseau régional de groupes soutenus par la République islamique. C’est précisément ce point qui alarme les autorités israéliennes : voir Téhéran bénéficier d’un répit économique avant qu’un règlement ne soit trouvé sur les dossiers considérés comme centraux par Jérusalem.

Des responsables israéliens rappellent qu’une compréhension stratégique existe avec Washington sur la nécessité d’empêcher l’Iran de conserver des capacités d’enrichissement. «Un accord qui ne traite pas cette question paraît hautement improbable», estiment plusieurs sources sécuritaires.

Dans ce contexte, l’appareil militaire israélien se prépare à tous les scénarios. Selon les estimations israéliennes, les chances d’un échec des négociations restent élevées, et l’option militaire demeure crédible dans les jours à venir. L’armée israélienne agit désormais comme si une frappe américaine — ou une opération coordonnée avec Washington — pouvait intervenir à court terme.

Les signaux venus de la Maison-Blanche renforcent cette impression. Donald Trump a décidé de rester à Washington au lieu d’assister au mariage de son fils, évoquant les «développements récents». Selon plusieurs sources américaines, le président américain se montre de plus en plus frustré par les discussions avec Téhéran, malgré les tentatives de médiation menées par le Pakistan et le Qatar.

Sur le front libanais, Tsahal a réduit certaines forces opérationnelles au minimum nécessaire afin de limiter l’exposition aux drones du Hezbollah. L’armée demande désormais au pouvoir politique de choisir entre un accord au Liban ou une plus grande liberté d’action militaire. Malgré l’élimination de plus de 200 terroristes du Hezbollah ces dernières semaines, Israël estime que la pression militaire exercée sur l’organisation reste insuffisante pour la faire céder.