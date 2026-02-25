Iran : le président voit une "perspective favorable" avant les discussions avec les États-Unis

À la veille de nouvelles négociations avec Washington à Genève, le président iranien Massoud Pezeshkian a évoqué mercredi une « perspective favorable » concernant les pourparlers, notamment sur le programme nucléaire iranien.

Cité par la télévision d’État, le chef de l’exécutif a affirmé que Téhéran poursuivait le processus diplomatique « sous l’égide du Guide suprême », en référence à l’ayatollah Ali Khamenei, ultime autorité politique et religieuse du pays. « Nous observons une perspective favorable », a-t-il déclaré, soulignant la volonté de l’Iran de sortir de la situation actuelle qu’il qualifie de « ni guerre ni paix ».

Ces propos interviennent dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran et les États-Unis, sur fond de pressions liées au programme nucléaire, aux missiles balistiques et au rôle régional de Téhéran. Les négociations de Genève sont perçues comme une tentative de relancer un cadre diplomatique susceptible de désamorcer une escalade.

Les autorités iraniennes cherchent à obtenir un allègement des sanctions économiques qui pèsent lourdement sur le pays, tandis que Washington exige des garanties strictes concernant les activités nucléaires iraniennes.

Les propos de Pezeshkian traduisent un ton mesuré, laissant entrevoir une possible ouverture, tout en rappelant que toute avancée reste conditionnée à l’aval du Guide suprême. Reste à savoir si cette « perspective favorable » se traduira par des concessions concrètes des deux côtés.