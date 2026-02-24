Israël prêt à agir en Iran, mais dépendant du feu vert américain pour la première frappe

Israël anticipe la possibilité que les États-Unis imposent des limitations à une éventuelle participation israélienne à une attaque contre l’Iran, notamment lors des premières heures d’une frappe initiale américaine. Selon des informations diffusées lundi soir par la chaîne publique israélienne Kan, ce scénario fait désormais partie des préparatifs sécuritaires à Jérusalem.

Les responsables israéliens estiment toutefois qu’en cas d’attaque iranienne directe, par exemple un tir de missile balistique vers le territoire israélien, ou de menace imminente clairement identifiée, l’aviation israélienne obtiendrait un "feu vert" américain pour riposter immédiatement sur le sol iranien, au nom du droit à l’autodéfense.

La coordination stratégique entre Washington et Jérusalem porte également sur la question des missiles balistiques iraniens, considérée comme une menace majeure par l’establishment sécuritaire israélien.

S’exprimant à la Knesset, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué des "jours très complexes et difficiles", affirmant qu’"personne ne sait de quoi demain sera fait" et que le pays est prêt à tous les scénarios. Il a adressé un avertissement explicite à Téhéran : "Si vous attaquez, nous répondrons avec une puissance que vous ne pouvez pas imaginer".

Dans la foulée, le chef du gouvernement a tenu une consultation sécuritaire restreinte avec le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, et le ministre de la Défense Israël Katz. D’autres réunions sont prévues dans les prochains jours, signe d’un suivi quotidien de la situation.

Un responsable israélien a indiqué que Jérusalem attend l’issue du troisième cycle de négociations prévu jeudi à Genève entre les États-Unis et l’Iran. Washington considère ces discussions comme une ultime opportunité diplomatique et attend des signes concrets de compromis de la part de Téhéran. Les pourparlers réuniront notamment les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Selon plusieurs sources, aucune décision définitive n’a encore été prise à Washington quant à la nature d’une éventuelle frappe initiale — qu’elle soit menée seule ou avec des partenaires. Des mouvements militaires américains ont néanmoins été observés : des avions ravitailleurs et des appareils de transport lourd C-17 Globemaster ont atterri ces dernières 24 heures à l’aéroport Ben Gourion, sans confirmation officielle sur leur mission.

Dans le même temps, la tension monte en Iran, où des manifestations se poursuivent pour le troisième jour consécutif. Le New York Times a rapporté que le président Donald Trump envisagerait une frappe limitée à court terme pour démontrer la détermination américaine, avec la possibilité d’une offensive plus large si Téhéran refusait un accord. Aucune décision formelle n’a toutefois été annoncée.