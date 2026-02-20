Israël se prépare à l'éventualité d'une frappe préventive de l'Iran

Israël a renforcé son niveau d’alerte face au risque d’une confrontation directe avec l’Iran, dans un contexte de préparation à une éventuelle frappe américaine contre des cibles iraniennes. Selon la chaîne publique Kan, l’ampleur des dispositifs militaires et de la mobilisation de l’arrière rappelle celle qui avait précédé l’opération "Réveil du lion" de juin 2025.

À Jérusalem, les responsables de la sécurité envisagent aussi un scénario dans lequel l’Iran frapperait en premier, notamment en riposte à une action américaine. Des sources sécuritaires affirment que si Israël était attaqué, il riposterait directement sur le territoire iranien et ne tolérerait aucune atteinte à sa souveraineté.

Les autorités se préparent à des tirs de missiles susceptibles de durer plusieurs semaines, visant potentiellement des centres urbains densément peuplés. Dans ce climat de tension, un avion utilisé par le commandement des opérations spéciales américaines a atterri en Israël, illustrant la coordination étroite entre Washington et Jérusalem.

Le président américain Donald Trump a donné à l’Iran un délai de dix à quinze jours pour accepter une proposition américaine, faute de quoi les conséquences seraient, selon ses mots, "très regrettables". En parallèle, les États-Unis poursuivent un déploiement militaire massif dans la région, incluant bombardiers et moyens de renseignement. À ce stade, aucune décision finale d’attaque n’aurait été prise, mais en Israël, beaucoup estiment qu’il pourrait s’agir d’une question de temps.

Plusieurs dates clés, la fin des Jeux olympiques d’hiver, le discours sur l’état de l’Union et la visite du secrétaire d’État Marco Rubio, pourraient influencer le calendrier des décisions américaines.