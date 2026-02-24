Israël "du Nil à l’Euphrate" : Washington rassure les capitales arabes après les propos de Mike Huckabee

L’administration du président Donald Trump a entrepris ces derniers jours une série de démarches diplomatiques pour apaiser les inquiétudes suscitées dans plusieurs pays arabes par des déclarations de l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee. Selon Politico, de hauts responsables du département d’État ont contacté leurs homologues régionaux afin de clarifier que les propos de l’ambassadeur relevaient de ses opinions personnelles et ne traduisaient aucun changement de la politique américaine.

Parmi les responsables mobilisés figurent le vice-secrétaire d’État Chris Landau et la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques Allison Hooker. Leur message : la position officielle de Washington reste inchangée, notamment sur la question sensible de l’annexion et du statut des territoires disputés.

La controverse est née d’un entretien diffusé vendredi dans l’émission de Tucker Carlson. Mike Huckabee y évoquait des références bibliques décrivant un territoire s’étendant "du Nil à l’Euphrate". À un moment de l’échange, il a déclaré qu’"il serait très bien qu’ils prennent tout", avant de préciser qu’Israël ne cherchait pas à contrôler l’ensemble de la région mais entendait surtout protéger sa population et les zones qu’il administre actuellement. Un extrait raccourci de l’interview, publié ensuite sur les réseaux sociaux par Carlson, a suscité de vives critiques, certains estimant que les propos avaient été sortis de leur contexte. L’ambassade américaine à Jérusalem a dénoncé une présentation déformée des déclarations.

Plusieurs gouvernements de la région ont exprimé leur préoccupation, jugeant ces propos incompatibles avec la position affichée par Donald Trump, qui s’est dit opposé à l’annexion de la Judée-Samarie. Plus d’une douzaine de pays, dont l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis, ont signé un communiqué commun dénonçant des déclarations jugées incendiaires et contraires aux efforts diplomatiques en cours, notamment autour de Gaza.

Selon Politico, cette polémique intervient à un moment délicat, alors que Washington cherche à renforcer sa coopération avec plusieurs États arabes et musulmans dans le cadre de ses initiatives régionales. Un diplomate du Golfe a confié au média que toute déclaration touchant à la souveraineté des États arabes risquait de compliquer les efforts d’intégration régionale incluant Israël.

Mike Huckabee, connu pour son soutien de longue date aux communautés juives en Judée-Samarie, a depuis critiqué la couverture médiatique de l’affaire, affirmant que ses propos avaient été exagérés et mal interprétés.