Israël révèle son rôle clé dans la guerre entre l’Inde et le Pakistan

Selon Ynet, Ami, ancien responsable de programme chez Rafael, et Shlomo, ancien pilote de chasse de l’armée de l’air israélienne, ont raconté à la chaîne indienne NDTV comment une équipe d’ingénieurs israéliens avait été envoyée en urgence en Inde après le déclenchement des combats dans l’Himalaya.

À l’époque, les relations diplomatiques entre Israël et l’Inde étaient encore récentes. Dès le début des affrontements, des ingénieurs israéliens avaient toutefois été mobilisés pour acheminer du matériel, des outils et des équipements de test vers l’Inde.

« Nous avions un ami dans le besoin », a expliqué Ami, évoquant une opération organisée en quelques heures, alors même qu’Israël entrait dans Shabbat.

Les spécialistes israéliens avaient notamment travaillé à l’intégration du pod de ciblage Litening, développé par Rafael, sur les Mirage 2000 de l’armée de l’air indienne. Ce système permettait aux pilotes d’identifier précisément leurs cibles et de guider des bombes au laser.

Selon Shlomo, cette technologie avait radicalement amélioré la précision des frappes indiennes. Alors que les bombardements atteignaient auparavant leurs objectifs avec une marge de plusieurs dizaines de mètres, les bombes guidées pouvaient frapper à seulement quelques mètres de la cible.

Cette avancée aurait notamment permis à l’Inde de viser des positions pakistanaises retranchées en altitude, dans des conditions particulièrement difficiles à plus de 4 500 mètres dans l’Himalaya.

Cette coopération d’urgence avait ensuite contribué à poser les bases de l’un des partenariats de défense les plus étroits d’Israël en Asie. Aujourd’hui, l’État hébreu fournit à l’Inde des missiles, des drones, des systèmes de défense aérienne, des capacités de guerre électronique et des technologies de renseignement.

Les relations entre les deux pays se sont encore renforcées ces dernières années sous l’impulsion de Benjamin Netanyahou et de Narendra Modi, notamment dans les domaines de la défense, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité.