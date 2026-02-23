Kaja Kallas met en garde contre une escalade militaire avec l’Iran
Elle insiste sur la nécessité d’une solution diplomatique face aux tensions croissantes autour du programme nucléaire iranien.
La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a affirmé lundi que le monde ne « avait pas besoin d’une nouvelle guerre », alors que les tensions s’intensifient autour de l’Iran et que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région.
S’exprimant à Bruxelles en marge d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, Kallas a décrit une situation « très tendue » et insisté sur la nécessité de privilégier une issue diplomatique. « Nous ne devons pas ajouter un nouveau conflit à ceux qui secouent déjà cette région », a-t-elle déclaré, soulignant que l’Union européenne continue de plaider pour le dialogue.
Ces déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité de frappes ciblées contre l’Iran afin de contraindre Téhéran à mettre fin à son programme nucléaire. Selon des informations de presse américaines, l’exécutif à Washington envisagerait également des options plus larges. Parallèlement, les États-Unis poursuivent des discussions indirectes avec l’Iran, tout en augmentant leurs capacités militaires dans la zone.
De son côté, Téhéran a averti qu’il viserait des bases américaines en cas d’attaque. Dans ce contexte, le rôle des puissances européennes demeure limité sur le plan militaire, mais diplomatiquement actif. Kallas a rappelé que l’UE partage les inquiétudes américaines concernant les ambitions nucléaires iraniennes et son programme de missiles balistiques.
Elle a néanmoins estimé que la fragilité actuelle de l’Iran pourrait constituer une fenêtre d’opportunité pour une désescalade. « Nous devons utiliser ce moment pour rechercher une solution diplomatique », a-t-elle conclu, appelant à éviter un engrenage susceptible de déstabiliser davantage le Moyen-Orient.