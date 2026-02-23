Kaja Kallas met en garde contre une escalade militaire avec l’Iran

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a affirmé lundi que le monde ne « avait pas besoin d’une nouvelle guerre », alors que les tensions s’intensifient autour de l’Iran et que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région.

S’exprimant à Bruxelles en marge d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, Kallas a décrit une situation « très tendue » et insisté sur la nécessité de privilégier une issue diplomatique. « Nous ne devons pas ajouter un nouveau conflit à ceux qui secouent déjà cette région », a-t-elle déclaré, soulignant que l’Union européenne continue de plaider pour le dialogue.

Ces déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité de frappes ciblées contre l’Iran afin de contraindre Téhéran à mettre fin à son programme nucléaire. Selon des informations de presse américaines, l’exécutif à Washington envisagerait également des options plus larges. Parallèlement, les États-Unis poursuivent des discussions indirectes avec l’Iran, tout en augmentant leurs capacités militaires dans la zone.

De son côté, Téhéran a averti qu’il viserait des bases américaines en cas d’attaque. Dans ce contexte, le rôle des puissances européennes demeure limité sur le plan militaire, mais diplomatiquement actif. Kallas a rappelé que l’UE partage les inquiétudes américaines concernant les ambitions nucléaires iraniennes et son programme de missiles balistiques.

Elle a néanmoins estimé que la fragilité actuelle de l’Iran pourrait constituer une fenêtre d’opportunité pour une désescalade. « Nous devons utiliser ce moment pour rechercher une solution diplomatique », a-t-elle conclu, appelant à éviter un engrenage susceptible de déstabiliser davantage le Moyen-Orient.