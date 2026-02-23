L'Iran prévient qu’une frappe américaine, même limitée, sera considérée comme une agression

L’Iran a averti qu’il considérera toute attaque américaine, y compris une frappe dite limitée, comme un acte d’agression appelant une riposte. Cette mise en garde intervient alors que le président américain Donald Trump a indiqué envisager une option militaire si aucun accord n’était trouvé avec Téhéran.

Vendredi, interrogé par des journalistes, Donald Trump a reconnu réfléchir à une frappe ciblée contre l’Iran en cas d’échec des négociations. "Je suppose que je peux dire que j’y pense", a-t-il déclaré, sans fournir davantage de détails.

Les déclarations américaines surviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, marqué par un important déploiement militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Washington et Téhéran ont récemment tenu un deuxième cycle de discussions indirectes en Suisse, sous médiation omanaise, afin de tenter de relancer un cadre d’entente.

À Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a rejeté toute distinction entre frappe limitée et attaque de grande ampleur. "Il n’existe pas de frappe limitée", a-t-il affirmé lors d’un point presse. Selon lui, tout recours à la force constituerait une agression pure et simple, à laquelle l’Iran répondrait en invoquant son droit légitime à la défense.

"Un acte d’agression sera traité comme tel. Point final", a-t-il insisté, laissant entendre qu’une réponse iranienne serait ferme en cas d’action militaire américaine.