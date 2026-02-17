Donald Trump : "l'Iran ne veut pas subir les conséquences d'un échec des négociations"

Le président américain Donald Trump affirme croire que l’Iran souhaite parvenir à un accord nucléaire avec les États-Unis, des propos tenus alors que ses principaux envoyés, Steve Witkoff et Jared Kushner, s’envolaient pour Genève en vue d’un second cycle de pourparlers avec Téhéran prévu ce mardi.

S’exprimant devant la presse à bord d’Air Force One, Trump a décrit les négociateurs iraniens comme "coriaces" tout en espérant qu’ils seront plus raisonnables que lors des discussions de l’année précédente, qui n’avaient pas débouché sur un accord et avaient conduit à des frappes américaines contre des installations nucléaires iraniennes. Il a ajouté : "Je pense qu’ils veulent parvenir à un accord. Je ne pense pas qu'ils souhaitent subir les conséquences d'un échec des négociations".

Bien que le président ait assuré qu’il serait impliqué indirectement dans les entretiens, la situation reste tendue : les États-Unis ont massé des forces dans la région et une forte présence militaire accompagne ces efforts diplomatiques, tandis que l’Iran maintient sa position sur son programme nucléaire en échange d’un allègement des sanctions.

Interrogé sur d’autres questions régionales, Trump a également évoqué une réunion du Conseil de paix prévue jeudi, affirmant qu’elle irait "bien au-delà de Gaza", et a esquivé une question sur la levée de l’interdiction faite aux médias étrangers à Gaza, promettant toutefois que "beaucoup de restrictions seront bientôt levées".

La reprise des négociations intervient dans un contexte où ni Washington ni Téhéran n’ont encore fait de concessions majeures, mais les deux parties semblent chercher à éviter une nouvelle escalade militaire tout en défendant fermement leurs positions respectives.