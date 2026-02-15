Iran : le chef de l’armée met en garde Trump avant les pourparlers de Genève

À l’approche d’un nouveau cycle de discussions prévu à Genève, les tensions verbales montent entre Téhéran et Washington. Le commandant en chef de l’armée iranienne, Abdolrahim Mousavi, a adressé un avertissement direct au président américain Donald Trump, affirmant que toute confrontation militaire avec l’Iran constituerait pour lui « une leçon ». Selon lui, une guerre empêcherait Donald Trump de « se promener avec arrogance dans le monde » et il s’est interrogé sur la cohérence d’un discours américain évoquant la négociation tout en brandissant la menace militaire.

Ces déclarations interviennent alors que des responsables iraniens ont confirmé la tenue prochaine d’un nouveau round de négociations en Suisse. Toutefois, à Téhéran, le scepticisme domine quant aux intentions américaines.

Ebrahim Rezaei, membre de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a précisé que la délégation iranienne se rendrait à Genève avec un ensemble de propositions structurées afin d’éviter toute perte de temps. Il a néanmoins souligné que, compte tenu des précédents, les autorités iraniennes restent peu optimistes sur l’issue des discussions.

Rezaei a également fixé des lignes rouges claires : l’enrichissement d’uranium ne sera ni suspendu ni abandonné, et les stocks nucléaires ne quitteront pas le territoire iranien. Les négociations, a-t-il insisté, ne porteront ni sur le programme balistique ni sur les questions régionales.

Dans ces conditions, les marges de manœuvre apparaissent limitées, faisant planer le risque d’un nouvel échec diplomatique.