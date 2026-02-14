Les États-Unis se préparent à une possible campagne militaire de plusieurs semaines contre l’Iran

L’administration du président Donald Trump se prépare à l’éventualité d’une campagne militaire de plusieurs semaines contre l’Iran si une décision d’attaque était prise, ont indiqué à l'agence Reuters deux responsables américains sous couvert d’anonymat. Un tel scénario marquerait une escalade majeure par rapport aux précédents affrontements ponctuels entre les deux pays.

Selon ces sources, le Pentagone planifie des opérations soutenues susceptibles de viser non seulement les installations nucléaires iraniennes, mais aussi des infrastructures étatiques et sécuritaires. Washington s’attendrait à des représailles de Téhéran, ouvrant la voie à des frappes et contre-frappes successives.

Les préparatifs interviennent alors que des efforts diplomatiques sont en cours. Des discussions indirectes entre responsables américains et iraniens se sont tenues récemment à Oman afin de relancer le dialogue sur le programme nucléaire iranien. Parallèlement, les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire régional, avec l’envoi d’un porte-avions supplémentaire, de milliers de soldats, d’avions de chasse et de destroyers équipés de missiles guidés.

S’exprimant devant des troupes en Caroline du Nord, Donald Trump a reconnu qu’il avait été « difficile de conclure un accord » avec Téhéran, ajoutant : « Parfois, il faut inspirer la peur. » La Maison Blanche a assuré que « toutes les options restent sur la table », tandis que le Pentagone s’est refusé à tout commentaire.

Contrairement à l’opération ponctuelle « Midnight Hammer » menée en 2025 contre des sites nucléaires, une campagne prolongée exposerait davantage les forces américaines aux capacités balistiques iraniennes. Les Gardiens de la Révolution ont averti qu’en cas de frappes, toute base américaine dans la région pourrait être ciblée.

Le risque d’un conflit régional élargi apparaît désormais plus élevé, à mesure que la pression militaire s’intensifie autour du dossier iranien.