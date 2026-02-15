Trump et Netanyahou se seraient accordés pour renforcer la pression économique sur l'Iran

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont accordés pour intensifier leur stratégie de « pression maximale » contre l’Iran, dans le but de contraindre Téhéran à renoncer à son programme nucléaire. L’information, rapportée samedi par Axios, cite deux hauts responsables américains.

Selon l’un d’eux, les deux dirigeants ont convenu lors de leur rencontre à la Maison Blanche en début de semaine « d’exercer toute la force et une pression maximale sur l’Iran », notamment en ciblant les exportations de pétrole iranien vers la Chine. Environ 80 % du brut iranien serait destiné au marché chinois, ce qui fait de Pékin un levier central dans la stratégie économique de Washington et de Jérusalem.

Dans ce cadre, Trump pourrait activer un décret signé récemment lui permettant d’imposer des droits de douane de 25 % sur certaines importations chinoises liées au pétrole iranien. L’objectif : accroître significativement la pression financière sur Téhéran.

Cette campagne de sanctions renforcées s’inscrit toutefois en parallèle de négociations diplomatiques en cours entre Washington et l’Iran. Une nouvelle série de pourparlers, sous médiation d’Oman, doit se tenir à Genève la semaine prochaine, selon les autorités suisses. Les États-Unis s’attendent à ce que l’Iran y présente sa réponse à une proposition américaine, même si un responsable cité par Axios affirme qu’il n’y a « aucune chance » d’aboutir à un accord. « Nous sommes lucides et réalistes quant à la position des Iraniens. Si l’accord n’est pas viable, nous ne l’accepterons pas », a déclaré un autre responsable.

D’après le média, Netanyahou aurait exprimé son scepticisme face à Trump, jugeant « impossible » de conclure un accord fiable avec Téhéran, estimant que l’Iran ne respecterait pas ses engagements, même en cas de signature. « On verra si c’est possible. Tentons le coup », aurait répondu le président américain.

Les émissaires de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, auraient pour leur part indiqué que les responsables iraniens « disent tout ce qu’il faut » dans les discussions, tout en assurant que Washington maintiendrait une ligne dure.

Un média iranien a récemment affirmé qu’une proposition américaine prévoyait la suspension par l’Iran de l’enrichissement d’uranium pendant trois à cinq ans, ainsi que le transfert vers un pays tiers de 450 kilos d’uranium hautement enrichi. Téhéran aurait rejeté cette offre, tandis qu’un responsable américain a nié que Washington ait formulé une telle proposition.

En déplacement à la Conférence de Munich sur la sécurité, le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré que Trump serait prêt à rencontrer le guide suprême iranien, Ali Khamenei, si cela pouvait contribuer à résoudre le différend. « Il ne considère pas une rencontre comme une concession », a-t-il affirmé.