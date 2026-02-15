Négociations Iran/Etats-Unis : Téhéran se dit "prêt à faire des concessions"

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a déclaré à la BBC que l’Iran était disposé à faire des concessions dans les négociations nucléaires si les États-Unis acceptaient de lever les sanctions. Selon lui, la question de l’enrichissement zéro d’uranium n’est plus un point de désaccord : la balle est dans le camp des États-Unis. Si leurs intentions sont sincères, je suis certain que nous serons sur la voie d’un accord, a-t-il ajouté.

Les négociations indirectes entre Washington et Téhéran ont débuté début février à Oman. Une deuxième session est prévue mardi à Genève. Les discussions progressent dans une direction plutôt positive, mais il est trop tôt pour se prononcer, a précisé Takht-Ravanchi, soulignant que Donald Trump a lui-même qualifié ces échanges de positifs.

Pour montrer sa volonté de compromis, Téhéran propose de diluer son uranium enrichi à 60 %, proche du niveau militaire. Cela intervient malgré les soupçons persistants sur un programme d’armes nucléaires, que l’Iran dément catégoriquement. Nous sommes prêts à discuter de cette question et d’autres points liés à notre plan, s’ils sont prêts à parler de sanctions, a précisé le vice-ministre.

L’une des conditions majeures de Téhéran est que les négociations portent exclusivement sur le nucléaire. Nous comprenons qu’ils ont conclu que, pour parvenir à un accord, ils devaient se concentrer sur la question nucléaire, a affirmé Takht-Ravanchi, notant qu’il s’agit d’un progrès significatif. En revanche, l’Iran refuse de négocier sur son programme de missiles balistiques, considérés comme essentiels pour sa défense. Lorsque nous avons été attaqués, nos missiles nous ont secourus ; comment pouvons-nous accepter de nous priver de nos capacités de défense ?, a-t-il insisté.

Face au renforcement militaire américain dans la région, Takht-Ravanchi avertit qu’une guerre serait traumatisante et néfaste pour tous. Si nous estimons qu’il s’agit d’une menace existentielle, nous réagirons en conséquence. Il n’est pas judicieux d’envisager un scénario aussi dangereux, car toute la région sombrerait dans le chaos, a-t-il ajouté. L’Iran considère que toute attaque contre ses bases serait légitime.

Parallèlement, Téhéran multiplie les discussions diplomatiques avec ses voisins et insiste sur la nécessité d’éviter une escalade. "Nous espérons y parvenir par la voie diplomatique, même si nous ne pouvons en être absolument certains. Il faut rester vigilant afin d’éviter toute surprise", a conclu le vice-ministre.