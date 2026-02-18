L’Iran et la Russie annoncent des manœuvres navales conjointes en mer d’Oman

L’Iran et la Russie mèneront des exercices navals conjoints en mer d’Oman et dans le nord de l’océan Indien, selon l’agence iranienne Fars. Ces manœuvres interviennent quelques jours après des exercices militaires conduits par les Gardiens de la révolution dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce énergétique mondial.

D’après les autorités iraniennes, l’objectif affiché est de renforcer la coordination bilatérale face aux menaces pesant sur la sécurité maritime. Le commandant de la marine iranienne Hassan Maghsoodloo a indiqué que l’exercice vise à accroître la « convergence » et la coopération contre les activités susceptibles de compromettre la sûreté en mer, ainsi qu’à lutter contre le « terrorisme maritime ».

Ces opérations illustrent le rapprochement stratégique entre Moscou et Téhéran dans un contexte international marqué par de fortes tensions régionales et la guerre en Ukraine. La mer d’Oman et l’océan Indien constituent des zones sensibles, situées à proximité des principales voies de navigation reliant le Golfe au reste du monde.

Par ailleurs, des données publiques de suivi maritime diffusées par l’Institut naval des États-Unis laissent apparaître la présence possible du porte-avions américain USS Lincoln dans la région. Aucune confirmation officielle n’a toutefois été donnée sur une interaction directe entre les forces en présence.

Cette concentration de moyens militaires dans une zone déjà instable souligne l’importance stratégique croissante des espaces maritimes du Moyen-Orient, où se croisent enjeux énergétiques, rivalités géopolitiques et démonstrations de puissance navale.