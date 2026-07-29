L'Iran s'apprête à recevoir jusqu'à 400 missiles sol-air portables chinois

L'Iran devrait recevoir dans les prochaines semaines une première livraison de missiles sol-air portables chinois, dans le cadre d'un contrat portant sur 300 à 400 systèmes MANPADS, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier.

Selon ces sources, le contrat, estimé entre 60 et 70 millions de dollars, prévoit l'acquisition de lanceurs QW-12 et FN-16, conçus pour intercepter des avions, hélicoptères et drones volant à basse altitude. Il s'agirait de l'un des plus importants achats d'armement de courte portée réalisés par Téhéran depuis le début de son conflit avec les États-Unis et Israël.

L'accord aurait été conclu avec Zhongqing Baoshang International Investment, une société basée à Hong Kong servant d'intermédiaire entre les autorités iraniennes et le fournisseur chinois. Les premières livraisons devraient transiter par Urumqi, dans l'ouest de la Chine, avant de passer par le Pakistan vers l'Iran, selon les mêmes sources.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a toutefois démenti ces informations, les qualifiant de « totalement infondées », affirmant que Pékin « joue constamment un rôle en faveur de la paix et de la fin du conflit ». Le Pakistan a également rejeté les informations faisant état de son implication dans ces transferts, les qualifiant de « totalement fabriquées ».

D'après Reuters, cette acquisition intervient alors que l'Iran cherche à reconstituer ses capacités de défense aérienne après plusieurs mois de frappes américaines et israéliennes ayant visé ses infrastructures liées aux missiles, aux drones et à la défense antiaérienne.

Les systèmes MANPADS, facilement transportables par de petites équipes, permettent de protéger rapidement des installations militaires, des infrastructures énergétiques ou d'autres sites sensibles contre des menaces aériennes à basse altitude.