L'Iran suspend ses échanges avec les États-Unis et menace de fermer le détroit d'Ormuz

L'Iran a annoncé la suspension des échanges de messages et de textes avec les États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs, en réaction à ce qu'il qualifie de violations du cessez-le-feu par Israël au Liban. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, cette décision intervient alors que Téhéran considère que les engagements liés à la trêve ont été rompus, notamment sur le front libanais.

D'après le média iranien, les responsables iraniens ont réaffirmé que la cessation immédiate des opérations militaires israéliennes à Gaza et au Liban ainsi que le retrait complet d'Israël des zones occupées au Liban constituaient des conditions préalables à toute reprise du dialogue. Tant que ces exigences ne seront pas satisfaites, aucun échange avec Washington ne sera poursuivi, affirme Téhéran.

L'agence Tasnim indique également que l'Iran et les groupes composant ce qu'il appelle "l'Axe de la résistance" ont décidé de préparer une riposte aux actions israéliennes et d'envisager l'ouverture de nouveaux fronts de confrontation dans la région. Selon ce rapport, Téhéran a décidé de poursuivre un objectif de fermeture totale du détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part importante du commerce mondial de pétrole et de gaz, afin de punir "les sionistes et leurs soutiens".

Le média iranien affirme également que l'activation d'autres fronts fait désormais partie des options envisagées, notamment dans la zone du détroit de Bab el-Mandeb, au large du Yémen, un autre axe majeur du commerce maritime international. Ces menaces interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales et de négociations indirectes entre Washington et Téhéran, alors que les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts au Moyen-Orient.