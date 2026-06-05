L’ONU porte son appel d’aide pour le Liban à près de 550 millions d’euros

Face à l’aggravation de la crise humanitaire au Liban, les Nations unies ont considérablement revu à la hausse leurs besoins de financement. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) estime désormais qu’environ 550 millions d’euros seront nécessaires pour répondre aux besoins les plus urgents de la population au cours des six prochains mois, contre environ 264 millions d’euros demandés lors du précédent appel lancé en mars.

Selon l’ONU, la situation continue de se détériorer en raison des conséquences de la guerre entre Israël et l’organisation terroriste Hezbollah. Les déplacements répétés de population, le manque de capacités d’hébergement et les difficultés de retour dans les zones touchées accentuent la vulnérabilité de centaines de milliers de personnes.

L’organisation indique avoir reçu jusqu’à présent seulement l’équivalent d’environ 159 millions d’euros sur les fonds sollicités au printemps. Cette enveloppe a néanmoins permis de fournir une assistance à près de 680 000 personnes entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai. L’objectif est désormais d’étendre l’aide à l’ensemble des 1,4 million de personnes identifiées comme ayant besoin d’un soutien humanitaire, soit près d’un quart de la population libanaise.

Les chiffres publiés par l’OCHA témoignent de l’ampleur de la crise. Près d’un million d’habitants ont été contraints de quitter leur domicile et plus de 1,2 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. À cela s’ajoute une forte hausse du coût de la vie : les prix de l’eau, du carburant et de l’électricité ont augmenté de plus d’un tiers à l’échelle nationale et jusqu’à 70 % dans certaines régions directement affectées par les combats.

Le système de santé est également sous pression. L’ONU recense 62 hôpitaux et établissements médicaux endommagés ou contraints de fermer leurs portes. Dans le secteur de l’éducation, près de 450 écoles servent actuellement de centres d’accueil pour les déplacés, compromettant la scolarité de milliers d’enfants et augmentant les risques de décrochage scolaire.

Pour les Nations unies, l’ampleur des besoins humanitaires impose une mobilisation rapide de la communauté internationale afin d’éviter une dégradation encore plus profonde de la situation au Liban.