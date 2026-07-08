La communauté juive de Kiev mobilisée pour venir en aide aux victimes des bombardements

Alors que Kiev traverse l'une des vagues de bombardements les plus meurtrières depuis le début de la guerre en Ukraine, la communauté juive de la capitale s'est mobilisée pour porter secours aux victimes. Sous l'impulsion du grand rabbin de Kyiv, Yonatan Markovitch, des dizaines de bénévoles distribuent nourriture, eau, vêtements, médicaments et produits de première nécessité aux habitants touchés par les frappes, sans distinction de religion.

Ces derniers jours, des attaques massives de missiles et de drones russes ont frappé plusieurs quartiers résidentiels et infrastructures civiles de la capitale ukrainienne, faisant des dizaines de morts et de nombreux blessés. Face à l'ampleur des destructions, les autorités ont décrété une journée de deuil, tandis que les équipes de secours poursuivent leurs recherches sous les décombres.

En parallèle des services d'urgence, le JCC Beit Menachem Kiev a lancé une vaste opération humanitaire. Les volontaires viennent en aide aux familles ayant perdu leur logement, aux personnes âgées, aux plus démunis et à tous ceux qui ont un besoin urgent d'assistance. Au-delà de l'aide matérielle, ils apportent également un soutien moral et accompagnent les familles confrontées à cette tragédie.

« À une époque où les sirènes d'alerte ne cessent presque jamais de retentir, notre responsabilité est d'être présents pour chaque personne dans le besoin », explique le grand rabbin Yonatan Markovitch. « Nous distribuons de la nourriture, de l'eau et des produits essentiels, nous soutenons les familles et nous leur redonnons de l'espoir. Notre mission est d'apporter un peu de lumière dans ces moments parmi les plus sombres que traverse aujourd'hui le peuple ukrainien, et en particulier les habitants de Kiev. »

Par cette mobilisation, la communauté juive de Kiev entend rappeler que la solidarité demeure plus que jamais indispensable au cœur d'un conflit qui continue de frapper durement la population civile.