La France revendique son droit de "dire non" aux États-Unis

La France affirme son droit, comme celui des Européens, de s’opposer à son allié américain lorsque certaines décisions sont jugées inacceptables. C’est le message porté vendredi par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, lors de son discours annuel devant les ambassadeurs, à Paris.

Évoquant les relations transatlantiques, le chef de la diplomatie française a souligné une « dissonance » croissante avec les États-Unis, tout en rappelant la profondeur historique des liens entre Européens et Américains. « La nouvelle administration américaine a décidé de repenser les liens qui nous unissent, et c’est son droit. C’est aussi notre droit de dire non à un allié historique lorsque sa proposition n’est pas acceptable », a-t-il déclaré.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions récentes, notamment après les déclarations du président américain Donald Trump sur le Groenland. Cette semaine, plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie, ont réaffirmé leur soutien au Danemark et au territoire autonome, face aux revendications américaines. Jean-Noël Barrot a également rappelé avoir condamné l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par l’armée américaine, dénonçant une opération contraire au droit international.

Le ministre a par ailleurs rejeté l’idée d’un « effacement civilisationnel » de l’Union européenne, évoquée dans un récent document stratégique américain. Selon lui, l’Europe est certes menacée, à la fois de l’extérieur par des adversaires cherchant à affaiblir la solidarité européenne, et de l’intérieur par une « lassitude démocratique », mais elle demeure un acteur central sur la scène internationale.

Jean-Noël Barrot a enfin assuré avoir mis le ministère des Affaires étrangères « en ordre de bataille » pour faire face aux défis informationnels et géopolitiques. Il a appelé à une coordination renforcée avec le ministère de l’Intérieur, notamment sur la question migratoire, soulignant la nécessité de maîtriser les frontières tout en restant ouvert aux talents étrangers.