Le guide suprême iranien introuvable, les négociations avec Washington ralenties

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, se cacherait dans un lieu tenu secret et communiquerait avec le reste du pouvoir par un réseau complexe de messagers, selon des responsables américains cités par CBS News.

D’après ces responsables, les renseignements américains estiment que ces mesures visent à empêcher Israël de localiser et d’assassiner le nouveau guide suprême. Mais elles auraient aussi une conséquence directe sur les négociations entre Washington et Téhéran : les réponses iraniennes seraient lentes, fragmentées et difficiles à obtenir.

Même les hauts responsables iraniens autorisés à discuter avec l’administration de Donald Trump auraient du mal à joindre Mojtaba Khamenei ou à obtenir rapidement son feu vert. « C’est pour cela que l’on voit des gens dire : “Le guide suprême a accepté le cadre”, ou “Nous attendons sa réponse sur les derniers points de l’accord” », explique un responsable américain à CBS. Selon lui, chaque information transmise à Khamenei arrive avec retard, et ses réponses prennent du temps.

Cette situation pèserait sur les discussions en cours autour d’un possible accord de fin de guerre entre les États-Unis et l’Iran. Lorsqu’une proposition américaine est transmise à Téhéran, le délai nécessaire pour la faire remonter jusqu’au guide suprême puis obtenir une réponse ralentirait considérablement le processus.

Mojtaba Khamenei a succédé à son père, Ali Khamenei, éliminé le 28 février, au premier jour de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Lui-même aurait été blessé lors des frappes israélo-américaines. Nommé officiellement en mars, il n’a depuis pas été vu ni entendu publiquement.

Selon CBS, Mojtaba Khamenei ne serait pas le seul haut responsable iranien à vivre dans la clandestinité. Plusieurs dirigeants passeraient des semaines dans des bunkers et chercheraient à éviter de communiquer directement entre eux, de peur d’être repérés.

Un responsable américain décrit une situation chaotique au sommet du pouvoir iranien : « Les voir essayer de comprendre comment se parler, c’est presque comme regarder une sitcom. Ils sont complètement exaspérés. »