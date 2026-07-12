Le président du Parlement iranien aux États-Unis : "L’ère des accords à sens unique est terminée"

"Nous vous l’avions dit : tenez parole ou payez-en le prix", a menacé Mohammad Bagher Ghalibaf

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Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher GhalibafAP Photo/Eraldo Peres

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a adressé dimanche matin un nouvel avertissement aux États-Unis après la dernière vague de frappes américaines contre l’Iran.

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Dans un message publié sur X, il a partagé une capture d’écran du cinquième point du mémorandum d’entente entre Washington et Téhéran, consacré à la réouverture du détroit d’Ormuz. "L’ère des accords à sens unique est TERMINÉE. Nous vous l’avions dit : tenez parole ou payez-en le prix. La réalité frappe à votre porte", a-t-il écrit.

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité des menaces formulées par Ghalibaf la semaine dernière. "L’Amérique n’a toujours pas compris que l’intimidation et le non-respect des engagements ne sont plus sans conséquences. Pour le dire clairement : si vous frappez, vous serez frappés", avait-il alors affirmé.

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Le responsable iranien avait également prévenu que le détroit d’Ormuz ne serait rouvert qu’aux conditions fixées par Téhéran. "Ne vous agitez pas inutilement, ou vous vous enfoncerez davantage : le détroit d’Ormuz ne s’ouvrira qu’avec des arrangements iraniens, et non sous la menace américaine", avait-il déclaré.

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