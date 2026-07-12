Le président du Parlement iranien aux États-Unis : "L’ère des accords à sens unique est terminée"

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a adressé dimanche matin un nouvel avertissement aux États-Unis après la dernière vague de frappes américaines contre l’Iran.

https://x.com/i/web/status/2076160531094749652 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un message publié sur X, il a partagé une capture d’écran du cinquième point du mémorandum d’entente entre Washington et Téhéran, consacré à la réouverture du détroit d’Ormuz. "L’ère des accords à sens unique est TERMINÉE. Nous vous l’avions dit : tenez parole ou payez-en le prix. La réalité frappe à votre porte", a-t-il écrit.

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité des menaces formulées par Ghalibaf la semaine dernière. "L’Amérique n’a toujours pas compris que l’intimidation et le non-respect des engagements ne sont plus sans conséquences. Pour le dire clairement : si vous frappez, vous serez frappés", avait-il alors affirmé.

Le responsable iranien avait également prévenu que le détroit d’Ormuz ne serait rouvert qu’aux conditions fixées par Téhéran. "Ne vous agitez pas inutilement, ou vous vous enfoncerez davantage : le détroit d’Ormuz ne s’ouvrira qu’avec des arrangements iraniens, et non sous la menace américaine", avait-il déclaré.