L'Iran menace Israël et les États-Unis de représailles en cas de non respect du protocole d'accord

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti que la République islamique reprendrait des mesures de rétorsion si les États-Unis et Israël ne respectaient pas le mémorandum d’entente conclu le mois dernier entre Washington et Téhéran.

Lors d’une rencontre avec son homologue biélorusse, Igor Sergeïenko, Ghalibaf a affirmé que l’Iran exigerait l’application intégrale des engagements contenus dans l’accord. Selon lui, si Washington et "le régime sioniste" revenaient sur leurs obligations, Téhéran répondrait par des mesures "proportionnées".

Le responsable iranien a également estimé que les États-Unis avaient compris qu’une solution militaire contre l’Iran n’était pas envisageable, réaffirmant la volonté de son pays de défendre les termes de l’accord.

Israël n’a pas participé aux négociations ayant conduit à la signature du mémorandum d’entente et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris ses distances avec ce texte. Toutefois, la clause d’ouverture de l’accord, qui prévoit une fin définitive du conflit et exclut toute reprise des hostilités, stipule qu’il engage non seulement les États-Unis et l’Iran, mais également leurs alliés respectifs.

Les autorités israéliennes continuent de critiquer vivement cet accord, estimant qu’il ne répond pas aux principaux objectifs affichés durant la guerre, notamment l’élimination des programmes nucléaire et balistique iraniens ainsi que la création des conditions susceptibles d’affaiblir durablement le régime de Téhéran.