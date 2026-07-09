Les États-Unis auraient frappé un axe ferroviaire stratégique reliant l’Iran à la Chine et à la Russie

Les États-Unis auraient mené dans la nuit une frappe contre un pont ferroviaire stratégique dans le nord de l’Iran, selon l’agence iranienne Fars. L’infrastructure visée, le pont d’Aq Tekeh Khan, situé dans le comté d’Aqqala, dans la province du Golestan, fait partie d’un corridor de transport reliant la Chine, le Turkménistan et l’Iran.

D’après Fars, des missiles de croisière américains ont été tirés avant l’aube contre ce pont, utilisé dans le cadre d’une route logistique de plus en plus importante pour Téhéran. Le corps Neynava des Gardiens de la révolution a indiqué qu’aucune victime n’avait été signalée.

L’agence iranienne affirme que cet axe ferroviaire joue un rôle stratégique dans les échanges avec Moscou et Pékin. Depuis novembre dernier, la Russie y ferait transiter des marchandises, tandis que le trafic de fret en provenance de Chine aurait triplé en raison du blocus maritime.

Jeudi matin, le Commandement central américain, le CENTCOM, a confirmé avoir mené une nouvelle série de frappes contre l’Iran le 8 juillet, sans mentionner spécifiquement le pont ferroviaire. Selon Washington, l’objectif était de réduire la capacité de Téhéran à attaquer les navires commerciaux et les marins civils dans le détroit d’Ormuz.

Le CENTCOM a indiqué avoir frappé environ 90 cibles militaires iraniennes, dont des systèmes de défense aérienne, des moyens de surveillance côtière, des sites de stockage de missiles et de drones, des capacités navales ainsi que des infrastructures logistiques militaires le long du littoral iranien.

Ces frappes interviennent après une première salve menée la veille contre quelque 80 cibles, dont plus de 60 embarcations des Gardiens de la révolution. Washington affirme vouloir faire payer à l’Iran ses attaques contre trois navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, en violation du cessez-le-feu. Le CENTCOM a prévenu que ses forces restaient "vigilantes, létales et prêtes" à exécuter les opérations ordonnées par le commandement américain.