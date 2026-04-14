Les États-Unis et l’Iran s’opposent sur la durée de suspension de l'enrichissement et le sort de l’uranium

Les discussions entre les États-Unis et l’Iran sur le programme nucléaire iranien ont frôlé un accord avant d’échouer sur des désaccords persistants, notamment sur la question de l’uranium enrichi, selon des informations du New York Times et de sources citées par Reuters. Malgré des avancées significatives, les deux parties restent profondément divisées sur les conditions d’un compromis durable.

Au cœur des tensions, Washington exige une suspension de l’enrichissement d’uranium par l’Iran pour une durée de 20 ans, ainsi que le transfert hors du pays de ses stocks d’uranium enrichi. Téhéran, de son côté, propose une suspension bien plus courte, limitée à cinq ans, et rejette catégoriquement toute exportation de ces matières sensibles. Les autorités iraniennes se disent toutefois prêtes à en réduire fortement le niveau d’enrichissement, une option jugée insuffisante par les États-Unis, qui craignent une capacité de reprise rapide du programme nucléaire à des fins militaires.

Les négociations de haut niveau, tenues récemment à Islamabad, se sont conclues sans percée, bien que les discussions se poursuivent. Selon plusieurs sources proches du dossier, les négociateurs étaient pourtant "très proches" d’un accord, certains évoquant un avancement à près de 80 %, avant que des points de blocage ne fassent capoter les derniers arbitrages.

Le vice-président américain JD Vance a néanmoins évoqué "beaucoup de progrès", tout en affirmant que la suite dépend désormais de Téhéran. Washington attend notamment des gestes supplémentaires de l’Iran, y compris sur des enjeux régionaux comme la réouverture du détroit d’Ormuz, désormais liée à l’évolution des négociations.