Les États-Unis et la Hongrie rejoignent la procédure devant la CIJ pour soutenir Israël

Les États-Unis et la Hongrie ont annoncé vendredi leur décision de rejoindre la procédure engagée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye, afin d’y défendre la position israélienne. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la plainte déposée par Pretoria, qui accuse Israël de violations du droit international dans le contexte du conflit en cours.

Dans son dépôt auprès de la cour, Washington a rejeté fermement les accusations formulées par l’Afrique du Sud. Les autorités américaines ont estimé que ces allégations étaient non seulement infondées, mais qu’elles visaient également à porter de "fausses accusations" contre Israël dans le cadre d’une campagne plus large destinée, selon elles, à remettre en cause la légitimité de l’État d’Israël et du peuple juif, tout en encourageant le terrorisme.

Les États-Unis et la Hongrie rejoignent ainsi plusieurs pays qui ont déjà présenté des arguments opposés à la plainte sud-africaine devant la CIJ. Parmi eux figurent notamment le Paraguay et les Fidji, qui ont également exprimé leur soutien à Israël dans cette procédure.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a salué cette initiative dans un communiqué, remerciant les pays ayant choisi de soutenir Israël devant la juridiction internationale. "L’État d’Israël apprécie profondément le soutien de ses amis qui se tiennent aux côtés de la vérité et de la justice historique", a déclaré le ministère, soulignant en particulier le soutien "ferme et constant" des États-Unis dans les différentes arènes internationales.