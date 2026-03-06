Les forces américaines poursuivent leur offensive contre l’Iran dans le cadre de l’opération "Epic Fury", qui est entrée dans son sixième jour. Le Commandement central américain (CENTCOM) a diffusé jeudi des images montrant une frappe contre un porte-drones iranien, décrit comme étant d’une taille comparable à celle d’un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Selon le commandement américain, le navire a été touché et a pris feu.

Lors d’un point de presse, le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, a indiqué que les forces américaines avaient frappé des centaines de cibles en Iran depuis le début de l’opération. Au cours des dernières 72 heures, des bombardiers américains ont visé près de 200 objectifs situés profondément sur le territoire iranien, y compris dans la région de Téhéran.

L’amiral a précisé que des bombardiers furtifs Northrop B-2 Spirit ont largué des dizaines de bombes pénétrantes de près d’une tonne afin de détruire des lanceurs de missiles balistiques enfouis sous terre. Les frappes ont également ciblé des structures de commandement liées aux programmes spatiaux et balistiques de l’Iran, décrites par les États-Unis comme l’équivalent iranien d’un commandement spatial.

Washington affirme que ces opérations ont déjà réduit significativement les capacités offensives de la République islamique. Selon Cooper, les tirs de missiles balistiques iraniens ont diminué de 90 % depuis le début de la campagne, tandis que les attaques de drones ont reculé de 83 %.

L’offensive américaine doit désormais entrer dans une nouvelle phase visant non seulement les arsenaux existants, mais aussi l’infrastructure industrielle permettant à l’Iran de produire des missiles. "Nous ne frappons pas seulement ce qu’ils possèdent déjà, nous détruisons leur capacité à reconstruire", a déclaré l’amiral.

Cette intensification des opérations intervient alors que Washington affirme agir sur ordre direct de la direction politique américaine pour neutraliser durablement les capacités militaires iraniennes et empêcher toute menace contre les intérêts américains dans la région.