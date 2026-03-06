Les États-Unis et Israël affirment avoir fortement réduit la menace balistique iranienne

Les États-Unis et Israël ont affirmé jeudi avoir infligé des dommages majeurs aux capacités militaires de l’Iran, tout en annonçant une intensification de leur offensive dans les prochains jours. Selon le chef d’état-major de l’armée israélienne, le général Eyal Zamir, les frappes aériennes menées depuis le début du conflit ont détruit environ 80 % des systèmes de défense aérienne iraniens et 60 % de ses lanceurs de missiles. Il a toutefois averti que "la menace n’est pas encore totalement éliminée".

Du côté américain, l’amiral Brad Cooper, chef du Commandement central des américain (CENTCOM), a indiqué que les tirs de missiles balistiques iraniens avaient diminué de 90 % depuis le premier jour de la guerre, tandis que les attaques de drones avaient reculé de 83 %. Des bombardiers furtifs Northrop B-2 Spirit ont largué des dizaines de bombes pénétrantes visant des lanceurs de missiles enfouis profondément sous terre ainsi que des installations de production.

Les forces américaines affirment également avoir frappé au moins 30 navires iraniens, dont un important porte-drones. Selon Washington, ces opérations visent à démanteler les capacités militaires de la République islamique et à empêcher Téhéran d’acquérir l’arme nucléaire.

Malgré ces succès revendiqués, l’Iran continue de lancer des missiles contre Israël et plusieurs pays du Golfe. La plupart des projectiles ont été interceptés, mais des débris ont provoqué des incendies et des dégâts dans le centre d’Israël. Les sirènes d’alerte ont retenti à plusieurs reprises, notamment autour de Tel-Aviv, perturbant le retour progressif à la normale après plusieurs jours de guerre.

Selon l’armée israélienne, une deuxième phase de l’opération doit désormais cibler les bunkers et infrastructures militaires souterraines du régime iranien. "Nous passons à l’étape suivante de la campagne pour frapper les fondations du régime et ses capacités militaires", a déclaré Zamir, évoquant également une "coopération historique" avec les forces américaines.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a affirmé que les États-Unis disposaient de suffisamment de munitions pour poursuivre les bombardements "aussi longtemps que nécessaire". Il a également prévenu que la puissance de feu américaine au-dessus de Téhéran allait "augmenter de manière spectaculaire".

Depuis le début de la guerre samedi, dix personnes ont été tuées en Israël par des frappes iraniennes. Téhéran affirme de son côté que plus de 1 200 personnes ont péri dans les bombardements sur son territoire, un bilan impossible à vérifier de manière indépendante. Les tensions se sont également étendues au Golfe, où plusieurs attaques de missiles et de drones ont visé des bases américaines et des infrastructures civiles.