L’armée israélienne a annoncé avoir mené dans la nuit de lundi à mardi une frappe d’envergure contre le complexe de direction du régime iranien, présenté comme l’un des sites les plus sensibles et stratégiques de Téhéran. Selon Tsahal, l’attaque, conduite par l’armée de l’air sur la base de renseignements précis, a visé plusieurs installations situées au cœur du dispositif politique et sécuritaire iranien.

D’après le communiqué militaire, des bombes ont notamment touché le bureau présidentiel ainsi que le bâtiment du Conseil suprême de sécurité nationale. Le site où se réunirait le plus haut forum décisionnel en matière de sécurité aurait également été ciblé, de même qu’un centre de formation d’officiers et d’autres infrastructures considérées comme clés pour le régime.

L’armée israélienne décrit ce complexe, qui s’étend sur plusieurs rues du centre de la capitale iranienne, comme l’un des ensembles les plus protégés du pays. Les dirigeants politiques et sécuritaires y auraient tenu régulièrement des réunions consacrées au programme nucléaire iranien et à la planification d’actions contre Israël.

Le communiqué affirme en outre que le site était utilisé par l’ancien guide suprême iranien, Ali Khamenei, et qu’il abritait des infrastructures servant à coordonner et financer des actions menées par des groupes affiliés à Téhéran. L’armée indique que la frappe est le résultat d’un long travail de collecte et d’analyse du renseignement et estime qu’elle porte un coup significatif à la continuité du commandement et du contrôle du régime iranien.