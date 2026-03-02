Israël élimine des hauts responsables du renseignement iranien

L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé plusieurs hauts responsables du ministère iranien du Renseignement lors de la frappe inaugurale de l’opération "Rugissement du lion", menée sur la base de renseignements qualifiés de précis. Selon Tsahal, cette action vise le principal organe de renseignement du régime iranien, placé sous l’autorité directe du guide suprême.

Parmi les personnes visées figurent Sayed Yahya Hamidi, présenté comme vice-ministre chargé des "affaires israéliennes", accusé d’avoir piloté au fil des années des activités terroristes contre des cibles juives, occidentales et des opposants au régime en Iran comme à l’étranger. Jalal Pour Hossein, chef de la division espionnage du ministère, aurait également été éliminé. L’armée israélienne affirme que d’autres hauts responsables ont été tués dans la même frappe.

D’après le communiqué, ces responsables jouaient un rôle central dans la planification d’attaques internationales et dans la répression interne, notamment lors des récentes vagues de manifestations en Iran. Le ministère du Renseignement est décrit comme l’instrument clé du pouvoir pour surveiller la population iranienne et fournir des informations ayant permis la répression violente des protestations.

Tsahal indique par ailleurs que, durant les opérations menées dans la bande de Gaza, des documents saisis auraient révélé des tentatives répétées de mettre en place une cellule conjointe de coordination du renseignement entre les organisations terroristes Hezbollah et Hamas, ainsi que les Gardiens de la Révolution iraniens au Liban, sous la direction de membres du ministère iranien du Renseignement.

En parallèle à l’élimination de ses cadres supérieurs, l’armée de l’air israélienne a frappé le siège du ministère à Téhéran. Selon Israël, cette opération porte un coup significatif aux capacités du régime à organiser des attaques à l’étranger et à cibler ses opposants à l’intérieur du pays.

Le ministère iranien du Renseignement, considéré comme l’entité la plus avancée du pays en matière de capacités de renseignement, fait l’objet de sanctions américaines depuis plusieurs années en raison de son implication présumée dans des opérations terroristes et dans la gestion d’un réseau d’espionnage international.