JD Vance : l’objectif de la guerre est d’empêcher durablement l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire

Le vice-président américain JD Vance a recentré les objectifs de l’offensive américaine contre l’Iran sur la seule question nucléaire, assurant que l’administration de Donald Trump cherche avant tout à obtenir un engagement clair et durable de Téhéran à ne jamais se doter de l’arme atomique. Dans un entretien accordé à Fox News, il a insisté sur le fait que l’opération en cours, baptisée "Epic Fury", ne vise pas un conflit prolongé mais un objectif précis : contraindre le régime iranien à changer d’approche.

Selon JD Vance, le président Donald Trump a d’abord tenté la voie diplomatique pendant près d’un an après les frappes menées l’an dernier contre trois sites nucléaires majeurs lors de l’opération "Marteau de minuit", qui auraient considérablement retardé le programme iranien. Mais face au refus de Téhéran de s’engager à renoncer définitivement à l’arme nucléaire, la Maison Blanche aurait estimé qu’un "changement de mentalité" du régime était nécessaire.

Le vice-président a également souligné que Donald Trump ne permettrait pas aux États-Unis de s’enliser dans une guerre de plusieurs années sans objectif clair. Si plusieurs responsables américains ont évoqué ces derniers jours des buts élargis, touchant aux missiles, aux drones, au soutien iranien à des groupes armés et même à un possible changement de régime, JD Vance a martelé que la ligne directrice restait inchangée : empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire et obtenir un engagement ferme pour qu’il n’en reconstitue jamais les capacités.