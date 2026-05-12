Les États-Unis négocient l’ouverture de nouvelles bases militaires au Groenland

Les États-Unis et le Danemark négocient depuis plusieurs mois un renforcement de la présence militaire américaine au Groenland, selon la BBC, qui cite plusieurs responsables proches des discussions.

Washington chercherait à ouvrir trois nouvelles bases dans le sud du Groenland, territoire semi-autonome rattaché au Danemark. La Maison-Blanche a confirmé l’existence de discussions de haut niveau avec Copenhague et Nuuk, se disant optimiste sur leur évolution, sans donner de détails.

Le ministère danois des Affaires étrangères a également confirmé l’existence d’un canal diplomatique en cours avec les États-Unis.

Selon une source citée par la BBC, Washington aurait suggéré que ces trois bases soient formellement désignées comme territoire souverain américain. Cette proposition marquerait une évolution majeure dans la présence militaire américaine sur l’île.

Les futures installations auraient pour principal objectif de surveiller les activités russes et chinoises dans l’Atlantique Nord, notamment dans la zone stratégique située entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni.

Le Groenland occupe une position géographique essentielle pour les États-Unis. La route la plus courte entre l’Europe et l’Amérique du Nord passe par l’île, ce qui en fait un point clé pour les systèmes américains d’alerte antimissile. Sa capitale, Nuuk, est plus proche de New York que de Copenhague.

Le président américain Donald Trump avait déjà exprimé par le passé son intérêt pour l’acquisition du Groenland, au nom de la sécurité nationale et de la rivalité avec la Russie et la Chine. Selon la BBC, cette idée n’aurait toutefois pas été abordée dans les négociations actuelles.

Au moins l’une des nouvelles bases envisagées pourrait être construite sur le site d’une ancienne installation américaine à Narsarsuaq. Les autres seraient probablement situées dans des zones disposant déjà d’infrastructures, comme des pistes d’aviation ou des ports pouvant être modernisés.

Les discussions seraient conduites par Michael Needham, haut responsable du département d’État américain. Elles viseraient à préserver le cadre de l’accord de 1951 entre Washington et Copenhague, qui permet aux États-Unis d’étendre leurs opérations militaires au Groenland avec l’approbation du Danemark.

Les États-Unis ne disposent aujourd’hui plus que d’une seule base militaire au Groenland, contre une quinzaine d’installations pendant la guerre froide. Cette base sert notamment à la surveillance des missiles pour le NORAD, mais elle n’est pas conçue pour assurer une surveillance maritime étendue.