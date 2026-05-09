LIVE BLOG | Un drone du Hezbollah retrouvé en territoire israélien près de la frontière libanaise
Des démineurs ont été déployés sur place afin de neutraliser et retirer le drone en toute sécurité.
Donald Trump a déclaré vendredi attendre « ce soir » la réponse officielle de l’Iran à la dernière proposition américaine visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. « Je suis censé recevoir une lettre ce soir, donc nous verrons ce qu’il en est », a affirmé le président américain devant des journalistes à la Maison-Blanche.
Le Royaume-Uni va envoyer un destroyer au Moyen-Orient pour une mission dans le détroit d’Ormuz
Deux militants de la «flottille pour Gaza» détenus par Israël doivent être libérés dans la journée, selon une ONG
Un drone du Hezbollah retrouvé en territoire israélien près de la frontière libanaise, selon Tsahal
L’armée israélienne a annoncé samedi qu’un drone explosif lancé par le Hezbollah avait été retrouvé en territoire israélien, à proximité de la frontière avec le Liban. Selon Tsahal, l’appareil n’a fait ni blessé ni dégât. Des démineurs ont été déployés sur place afin de neutraliser et retirer le drone en toute sécurité. L’armée précise que les circonstances exactes de l’incident font toujours l’objet d’une enquête.
Deux hommes inculpés après des vidéos antisémites filmées dans un quartier juif de Londres
La police britannique a inculpé deux hommes pour harcèlement à caractère religieux aggravé après la diffusion de vidéos antisémites sur les réseaux sociaux dans le nord de Londres. Selon le parquet britannique, Adam Bedoui, 20 ans, et Abdelkader Amir Bousloub, 21 ans, se seraient rendus dans un quartier à forte population juive afin d’y filmer ces contenus. Les deux suspects doivent comparaître devant le tribunal de Thames Magistrates’ Court.
Bahreïn annonce l’arrestation de 41 personnes « liées aux Gardiens de la révolution iraniens »
Le ministère bahreïni de l’Intérieur a annoncé samedi l’arrestation de 41 personnes présentées comme « liées aux Gardiens de la révolution iraniens », selon l’agence de presse officielle du royaume. Les autorités affirment avoir démantelé « un groupe lié à l’IRGC iranien » et précisent que les investigations portent également sur des « affaires liées à des actes de sympathie envers des attaques iraniennes ». Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions régionales depuis le déclenchement, le 28 février, de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Depuis le début du conflit, Téhéran a mené plusieurs frappes contre Bahreïn et d’autres États du Golfe accueillant des bases militaires américaines.
Tsahal appelle à l’évacuation de neuf villages du sud du Liban avant des frappes contre le Hezbollah
L’armée israélienne a lancé samedi des appels à l’évacuation visant neuf villages du sud du Liban avant de nouvelles frappes aériennes contre le Hezbollah. Les habitants de Tayr Debba, Aabbasiyyeh, Burj Rahal, Maaroub, Barish, Arzoun, Jannata, Zrariyeh et Ain Baal ont été invités à se tenir à au moins un kilomètre des zones ciblées. « En raison des violations du cessez-le-feu par l’organisation terroriste Hezbollah, Tsahal est contrainte d’agir avec force contre elle et n’a pas l’intention de vous nuire », a déclaré le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, le colonel Avichay Adraee.
Tsahal affirme avoir frappé plus de 85 sites du Hezbollah dans le sud du Liban en 24 heures
L’armée israélienne a annoncé vendredi avoir mené des frappes contre plus de 85 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures, ainsi qu’un site souterrain de fabrication d’armes dans la vallée de la Bekaa. Selon Tsahal, les cibles visées comprenaient des dépôts d’armes, des lance-roquettes et des bâtiments utilisés par l’organisation terroriste pour préparer des attaques. L’armée affirme également avoir ciblé des terroristes du Hezbollah qui planifiaient des opérations contre les forces israéliennes déployées dans le sud du Liban. Dans l’est du pays, un complexe souterrain présenté comme un site de production d’armes du Hezbollah a aussi été frappé dans la vallée de la Bekaa.
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Une nappe de pétrole détectée dans le Golfe
Une importante nappe de pétrole a été détectée au large de l’île iranienne de Kharg, principal terminal pétrolier de la République islamique, rapporte vendredi le New York Times. Selon des images satellite analysées par le cabinet spécialisé Orbital EOS, la marée noire s’étendait jeudi sur plus de 50 km² et pourrait contenir « plus de 3000 barils de pétrole » en mer. L’origine de la fuite n’a pas été déterminée à ce stade. Située dans le nord du Golfe, l’île de Kharg constitue une infrastructure stratégique majeure par laquelle transitent habituellement près de 90 % des exportations pétrolières iraniennes.
La police affirme que des gardes-frontières ont tiré sur un habitant de Rahat après avoir estimé que leur vie était en danger
La police israélienne a annoncé samedi qu’un habitant de Rahat a été abattu par des réservistes de la police des frontières (Magav) lors d’une opération menée durant la nuit dans cette ville bédouine du sud d’Israël. Selon les autorités, les forces de sécurité ont repéré un véhicule suspect et ordonné à son conducteur de s’arrêter pour un contrôle. L’homme a refusé d’obtempérer avant de prendre la fuite en voiture puis à pied. La police affirme que les agents ont alors engagé une poursuite et appliqué la procédure d’interpellation, comprenant notamment des tirs de sommation en l’air, sans réussir à stopper le suspect. Une fois rattrapé, celui-ci s'est violemment opposé à son arrestation et a agressé deux policiers, qui ont estimé que leur vie était menacée. « À ce stade, des tirs ont été effectués en direction du suspect », a indiqué la police dans un communiqué. L’homme a reçu des soins sur place avant que son décès ne soit constaté. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident. Par ailleurs, deux autres personnes ont été blessées dans des faits de violence distincts à Ashdod et Tel-Aviv. Selon le Magen David Adom, un homme de 27 ans a été grièvement blessé à l’arme blanche à Ashdod, tandis qu’un autre homme, âgé d’une trentaine d’années, a été hospitalisé dans un état modéré après une agression survenue à Tel-Aviv.
À Washington, le Qatar plaide pour discuter avec l’Iran
Le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani a plaidé vendredi à Washington en faveur d’une reprise du dialogue avec l’Iran lors d’un entretien avec le vice-président américain JD Vance. Les discussions ont porté sur les efforts de médiation menés par le Pakistan afin de parvenir à un accord entre Washington et Téhéran, deux mois après le début de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran. Après le cessez-le-feu conclu le 8 avril, JD Vance s’était rendu à Islamabad pour tenter, sans succès, de négocier avec des représentants iraniens. Le chef du gouvernement qatari a jugé « impératif de s’engager sur les efforts de médiation en cours et de répondre aux causes profondes de la crise par des moyens pacifiques et le dialogue, afin de parvenir à un accord global permettant d’assurer une paix durable dans la région », selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères.
S&P maintient la note d’Israël et évoque une baisse du risque sécuritaire immédiat
L’agence internationale de notation S&P a maintenu vendredi la note souveraine d’Israël à « A/A-1 » avec une perspective stable. Selon l’agence, « la désescalade militaire, soutenue par les accords de cessez-le-feu, réduira les risques sécuritaires immédiats pour Israël ». S&P estime toutefois que les tensions avec l’Iran et ses alliés devraient se poursuivre dans un environnement régional qui reste « fragile ».
Le renseignement américain estime que Mojtaba Khamenei joue un rôle central dans la stratégie iranienne
Les agences de renseignement américaines estiment que Mojtaba Khamenei, guide suprême iranien, joue un rôle majeur dans l’élaboration de la stratégie militaire de Téhéran, rapporte CNN. Selon plusieurs responsables cités par la chaîne, le dirigeant iranien n’a plus été vu publiquement depuis la frappe ayant tué son père et l’ayant lui-même grièvement blessé. Les services américains affirment qu’il serait toujours isolé et soigné pour d’importantes brûlures au visage, au bras, au torse et à une jambe.
Washington sanctionne dix personnes et entreprises accusées d’aider la production de drones Shahed iraniens
Le département américain du Trésor a annoncé de nouvelles sanctions contre dix personnes et sociétés, notamment en Chine et à Hong Kong, accusées d’aider l’Iran à produire ses drones Shahed. Washington affirme que ces réseaux participent à l’approvisionnement en armes et matières premières utilisées par l’industrie militaire iranienne. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a assuré que les États-Unis continueront de cibler « les individus et entreprises étrangers fournissant des armes à l’armée iranienne ».
Moscou appelle à soutenir les discussions entre Washington et Téhéran
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a exhorté son homologue émirati à soutenir les négociations en cours entre les États-Unis et l’Iran afin d’éviter une reprise des hostilités au Moyen-Orient. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Moscou souhaite empêcher toute escalade susceptible de « compromettre les perspectives de stabilisation » dans la région.