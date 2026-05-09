La police affirme que des gardes-frontières ont tiré sur un habitant de Rahat après avoir estimé que leur vie était en danger

La police israélienne a annoncé samedi qu’un habitant de Rahat a été abattu par des réservistes de la police des frontières (Magav) lors d’une opération menée durant la nuit dans cette ville bédouine du sud d’Israël. Selon les autorités, les forces de sécurité ont repéré un véhicule suspect et ordonné à son conducteur de s’arrêter pour un contrôle. L’homme a refusé d’obtempérer avant de prendre la fuite en voiture puis à pied. La police affirme que les agents ont alors engagé une poursuite et appliqué la procédure d’interpellation, comprenant notamment des tirs de sommation en l’air, sans réussir à stopper le suspect. Une fois rattrapé, celui-ci s'est violemment opposé à son arrestation et a agressé deux policiers, qui ont estimé que leur vie était menacée. « À ce stade, des tirs ont été effectués en direction du suspect », a indiqué la police dans un communiqué. L’homme a reçu des soins sur place avant que son décès ne soit constaté. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident. Par ailleurs, deux autres personnes ont été blessées dans des faits de violence distincts à Ashdod et Tel-Aviv. Selon le Magen David Adom, un homme de 27 ans a été grièvement blessé à l’arme blanche à Ashdod, tandis qu’un autre homme, âgé d’une trentaine d’années, a été hospitalisé dans un état modéré après une agression survenue à Tel-Aviv.