LIVE BLOG | Donald Trump affirme que les États-Unis pourraient récupérer l’uranium iranien sans accord

Tentative d’attaque au couteau contre un poste de police en Galilée occidentale

Une tentative d’attaque au couteau a été déjouée tôt ce matin à l’entrée du poste de police de Galilée occidentale. Vers 5h30, un terroriste est arrivé en voiture près du site, est descendu de son véhicule et s’est précipité, un couteau à la main, vers un garde-frontière en tentant de le poignarder. Le policier a rapidement maîtrisé l’assaillant, qui a été neutralisé sur place, tandis que l’arme a été saisie. Le suspect, âgé de 23 ans et originaire du village de Jadeidi-Makr, a été arrêté et placé en garde à vue. À l’issue de son interrogatoire, les autorités décideront s’il convient de demander la prolongation de sa détention devant un tribunal.