LIVE BLOG | Donald Trump affirme que les États-Unis pourraient récupérer l’uranium iranien sans accord
"Nous pourrions l’obtenir dès maintenant. Je ne pense pas qu’ils pourraient nous en empêcher si nous le voulions, mais il n’y a aucune raison de le faire. Il est enfoui"
Un terroriste palestinien éliminé par Tsahal alors qu’il lançait des cocktails Molotov contre des automobilistes israéliens
L'armée israélienne a annoncé avoir abattu un terroriste palestinien qui lançait des cocktails Molotov sur des véhicules israéliens circulant sur la route 60, un axe majeur de Judée-Samarie. Selon Tsahal, des soldats de l’unité de renseignement de combat 636 opérant près du village de Beitin ont repéré plusieurs terroristes en train de viser des automobilistes israéliens avant d’ouvrir le feu. L’un des assaillants a été éliminé, tandis que les forces israéliennes poursuivent leurs recherches pour retrouver les autres suspects impliqués. Le ministère palestinien de la Santé a identifié le terroriste tué comme étant Haitham Ezzedine Omar Hmeida, âgé de 18 ans, et a indiqué que son corps était retenu par les autorités israéliennes.
Tentative d’attaque au couteau contre un poste de police en Galilée occidentale
Une tentative d’attaque au couteau a été déjouée tôt ce matin à l’entrée du poste de police de Galilée occidentale. Vers 5h30, un terroriste est arrivé en voiture près du site, est descendu de son véhicule et s’est précipité, un couteau à la main, vers un garde-frontière en tentant de le poignarder. Le policier a rapidement maîtrisé l’assaillant, qui a été neutralisé sur place, tandis que l’arme a été saisie. Le suspect, âgé de 23 ans et originaire du village de Jadeidi-Makr, a été arrêté et placé en garde à vue. À l’issue de son interrogatoire, les autorités décideront s’il convient de demander la prolongation de sa détention devant un tribunal.
Donald Trump affirme que les États-Unis pourraient récupérer l’uranium iranien sans accord
Le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran pour obtenir l’uranium enrichi détenu par Téhéran. "Nous pourrions l’obtenir dès maintenant. Je ne pense pas qu’ils pourraient nous en empêcher si nous le voulions, mais il n’y a aucune raison de le faire. Il est enfoui", a-t-il déclaré devant des journalistes. Trump a également indiqué qu’il n’avait pas cherché à rencontrer le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, tout en ajoutant qu’il serait "honoré" de le faire. Selon lui, une rencontre pourrait avoir lieu si Washington et Téhéran parvenaient à un accord. "Si cela arrivait, je serais respectueux", a-t-il assuré, estimant par ailleurs que Khamenei jouissait "d’une très bonne réputation dans certains cercles".