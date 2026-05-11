LIVE BLOG | Donald Trump juge le cessez-le-feu avec l’Iran “sous assistance respiratoire”
Après plus d’un mois de trêve fragile, Donald Trump a rejeté la réponse iranienne à la dernière proposition américaine, prolongeant l’impasse.
Deux sous-officiers israéliens inculpés pour contrebande vers Gaza
L’armée israélienne a annoncé l’inculpation de deux sous-officiers de Tsahal accusés d’avoir participé à un vaste réseau de contrebande vers la bande de Gaza. Les deux militaires, gradés sergents-chefs, sont poursuivis notamment pour aide à l’ennemi, corruption, contrebande aggravée, blanchiment d’argent et infractions fiscales. Selon l’acte d’accusation, l’un des soldats a organisé entre février 2024 et janvier 2026 l’acheminement massif de cigarettes et d’autres produits interdits vers Gaza, avec l’aide de son père et de plusieurs militaires de son unité. Le trafic lui aurait rapporté près de 13 millions de shekels. Les procureurs militaires l’accusent également d’avoir volé des centaines de munitions et chargeurs de Tsahal pour les revendre à des civils. Un second militaire aurait ensuite rejoint le réseau fin 2024 et participé à l’introduction d’une cinquantaine de cargaisons de cigarettes dans l’enclave palestinienne, empochant environ 750.000 shekels. L’armée israélienne affirme considérer ces affaires « avec la plus grande gravité », soulignant qu’elles représentent un risque majeur pour la sécurité nationale.
Le secrétaire américain à la Défense auditionné au Congrès sur le budget du Pentagone et la guerre avec l’Iran
Pete Hegseth, secrétaire américain à la Défense, doit témoigner aujourd’hui devant les commissions des crédits de la Chambre des représentants et du Sénat.
Le Koweït affirme avoir déjoué une infiltration des Gardiens de la Révolution iraniens
Le Koweït annonce avoir arrêté quatre membres présumés des Gardiens de la Révolution iraniens, accusés d’avoir tenté d’infiltrer l’île de Bubiyan par voie maritime. Selon le ministère de l’Intérieur koweïtien, les quatre hommes auraient avoué avoir été envoyés pour mener des “actions hostiles” contre le Koweït à bord d’un bateau de pêche.
L’armée israélienne annonce que l’armée de l’air a intercepté un drone lancé “depuis l’est”, une première depuis le cessez-le-feu.
Aucune sirène n’a été déclenchée, conformément au protocole. L’origine exacte du drone n’est pas encore claire : il pourrait provenir d’Irak ou du Yémen, deux directions déjà décrites par Tsahal comme venant “de l’est”.
🔴 L’Iran menace d’enrichir l’uranium à 90% en cas de nouvelle attaque
Le porte-parole de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Rezaei, avertit que Téhéran pourrait enrichir son uranium à 90%, un seuil militaire, si l’Iran était de nouveau attaqué.
https://x.com/i/web/status/2054085978285854773
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Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, appelle le gouvernement libanais à renoncer aux négociations directes avec Israël, qu’il qualifie de “gains purs pour Israël” et de “concessions gratuites” de la part du Liban.
Dans un message adressé aux terroristes du Hezbollah, il affirme que la question des armes du groupe relève d’une affaire interne libanaise et ne doit pas faire partie des discussions avec Israël. Naïm Qassem promet également de poursuivre les combats, affirmant que le Hezbollah “ne quittera pas le champ de bataille” et le transformera en “enfer pour Israël”.
Le Pakistan dément les informations faisant état de la présence d’avions iraniens sur une de ses bases, affirmant que ces appareils sont arrivés durant le cessez-le-feu afin de transporter du personnel diplomatique pour des discussions.
https://x.com/i/web/status/2054088544428134561
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Israël fournit le Dôme de fer aux Émirats arabes unis
L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a confirmé pour la première fois qu’Israël fournit le système de défense antimissile Dôme de fer aux Émirats arabes unis.
« Je voudrais exprimer une profonde reconnaissance envers les Émirats arabes unis. Je pense qu’ils sont un exemple. Ils ont été le premier pays à rejoindre les Accords d’Abraham, et regardez les bénéfices qu’ils en ont tirés. Israël vient de leur envoyer des batteries du Dôme de fer ainsi que du personnel pour les faire fonctionner. Comment cela est-il possible ? Grâce à la relation extraordinaire entre les Émirats arabes unis et Israël fondée sur les Accords d’Abraham. », Mike Huckabee à la Conférence de l’Université de Tel Aviv.
La brigade Golani prend le contrôle opérationnel du secteur du Litani au sud du Liban
Tsahal affirme que la brigade Golani a achevé une opération spéciale visant à établir un contrôle opérationnel dans le secteur du fleuve Litani, au sud du Liban. Selon l’armée israélienne, les forces ont découvert des positions du Hezbollah, des tunnels, des dépôts d’armes et des lanceurs. L’armée de l’air aurait frappé plus de 100 cibles dans la zone.
https://x.com/i/web/status/2054116388537549194
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Tsahal appelle des habitants du sud du Liban à évacuer plusieurs zones
Le porte-parole arabophone de Tsahal, Avichay Adraee, appelle les habitants d’Arzoun, Tayr Debba, Al-Bazourieh et Al-Housh, au Liban, à s’éloigner immédiatement d’au moins 1 000 mètres.
https://x.com/i/web/status/2054083757175341449
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Tsahal dit avoir frappé plus de 1 100 cibles du Hezbollah depuis le cessez-le-feu
Depuis le début des accords de cessez-le-feu, l’armée israélienne affirme avoir éliminé plus de 350 terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban et frappé plus de 1 100 cibles du groupe.
Le cours du pétrole en hausse
À la clôture lundi, le baril de Brent de la mer du Nord, référence sur le continent européen, a progressé de 2,88% à 104,21 dollars. Vers 4 heures du matin (heure de Tel Aviv), le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juin, référence du marché américain, grimpait de 0,63% à 98,69 dollars.
« Il n’y a pas d’autre solution que d’accepter les droits du peuple iranien tels qu’ils sont énoncés dans la proposition en 14 points », affirme le président du parlement iranien
« Il n’y a pas d’autre solution que d’accepter les droits du peuple iranien tels qu’ils sont énoncés dans la proposition en 14 points », a écrit le président du parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf sur X hier soir. «Toute autre approche s’avérera totalement infructueuse ; elle ne mènera qu’à une succession d’échecs. Plus ils traîneront les pieds, plus ce sont les contribuables américains qui en feront les frais », a-t-il poursuivi.
https://x.com/i/web/status/2053936991117496328
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Les Émirats arabes unis mènent secrètement des attaques contre l’Iran, selon le Wall Street Journal
Les Émirats arabes unis ont mené des frappes militaires contre l’Iran, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Des frappes, que les Émirats arabes unis n’ont pas publiquement reconnues, auraient été menées contre une raffinerie sur l’île de Lavan en Iran dans le golfe Persique, a indiqué le journal, ajoutant que l’attaque avait eu lieu début avril.
Le Pakistan aurait permis à des avions militaires iraniens de se poser sur son territoire
Le Pakistan aurait permis à des avions militaires iraniens de se poser sur son territoire, selon CBS News, citant des responsables américains. L’Iran aurait également envoyé des avions civils se poser en Afghanistan.