LIVE BLOG | Donald Trump suspend les escortes navales dans le détroit d’Ormuz après des "progrès importants" dans les négociations avec l'Iran

New York : des heurts ont éclaté entre des manifestants anti-israéliens et la police, devant la synagogue de Park East de Manhattan.

Selon des images relayées sur les réseaux sociaux et les journalistes sur place, des manifestants antisionistes ont scandé des slogans appelant à la disparition d'Israël : « Israël ne devrait pas exister » et « Nous ne voulons pas de deux États, nous nous souvenons de 1948 ».