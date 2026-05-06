LIVE BLOG | Donald Trump suspend les escortes navales dans le détroit d’Ormuz après des "progrès importants" dans les négociations avec l'Iran
Le président américain annonce une pause à la demande du médiateur pakistanais et d'autres pays.
🔴 Le chef de la diplomatie iranienne arrive à Pékin
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé à Pékin à la tête d'une délégation diplomatique, selon les agences iraniennes Tasnim et Fars. Il doit s'entretenir avec son homologue chinois, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, des relations bilatérales ainsi que de l'évolution de la situation au Moyen-Orient.
Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, s'est entretenu avec plusieurs dirigeants étrangers, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, après les attaques attribuées à l'Iran contre des civils et des infrastructures civiles aux Émirats, rapporte l'agence officielle WAM. Selon l'agence émiratie, les dirigeants ont condamné ces attaques et exprimé leur solidarité avec Abou Dhabi, ainsi que leur soutien aux mesures prises par les Émirats arabes unis pour garantir leur sécurité, leur stabilité et la protection de leurs citoyens.
New York : des heurts ont éclaté entre des manifestants anti-israéliens et la police, devant la synagogue de Park East de Manhattan.
Selon des images relayées sur les réseaux sociaux et les journalistes sur place, des manifestants antisionistes ont scandé des slogans appelant à la disparition d'Israël : « Israël ne devrait pas exister » et « Nous ne voulons pas de deux États, nous nous souvenons de 1948 ».
https://x.com/i/web/status/2051835361261678721
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🔴 Trump suspend temporairement le « Projet Liberté » dans le détroit d'Ormuz
Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis suspendaient temporairement le « Projet Liberté », et a lancé la veille pour aider les navires bloqués à traverser le détroit d'Ormuz. Il justifie cette décision par des progrès « considérables » dans les négociations en vue d'un accord complet et définitif avec l'Iran.
Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump affirme que cette suspension intervient « à la demande du Pakistan et d'autres pays », après les « succès militaires rétentants » des États-Unis dans leur campagne contre l'Iran. Selon lui, le blocus américain reste « cependant pleinement en vigueur ». Le « Projet Liberté », qui visait à faciliter la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz, est donc mis en pause afin de vérifier si l'accord avec les représentants iraniens peut être finalisé et signé.
https://x.com/i/web/status/2051805699966173662
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