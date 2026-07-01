Tentative d’attaque au couteau à Lod : un suspect neutralisé par la police

Une tentative d'attaque au couteau s'est produite ce mercredi dans la ville de Lod, au centre d'Israël. Selon la police israélienne, le suspect a été abattu après avoir tenté de poignarder un membre de l'unité spéciale YSM lors d'une opération.

D'après les premiers éléments, des policiers de Lod ont repéré un homme tenant un couteau et lui ont ordonné de s'arrêter. Le suspect a alors pris la fuite avant de se diriger vers une équipe de l'unité YSM déployée sur place et aurait tenté de poignarder l'un des combattants.

Le membre des forces de sécurité a ouvert le feu et neutralisé le suspect. Aucun policier n'a été blessé, précise la police.

D'importants renforts ont été déployés afin de boucler le secteur et de procéder aux constatations. Les circonstances exactes de l'incident ainsi que le mobile de l'attaque font l'objet d'une enquête.

Le commandant du district central de la police israélienne, Amir Cohen, s'est rendu sur les lieux pour procéder à une évaluation de la situation.