LIVE BLOG | Le rabbin Amos Guetta a été mortellement poignardé ce matin à Netanya
Kushner et Witkoff se réunissent finalement avec le Premier ministre qatari pour discuter de la mise en œuvre du protocole d’accord avec l’Iran.
Meurtre du rabbin Amos Guetta à Netanya : un suspect arrêté
La police israélienne annonce avoir arrêté un homme soupçonné d’avoir mortellement poignardé le rabbin Amos Guetta, 75 ans, ce matin dans sa yeshiva à Netanya.
Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années, aurait été un ancien élève du rabbin. Selon les premiers éléments, il serait venu lui rendre visite avant de le poignarder à plusieurs reprises puis de prendre la fuite.
Les policiers l’ont localisé et arrêté peu après dans le centre-ville de Netanya. L’enquête se poursuit, tandis que la police se prépare aux funérailles du rabbin, auxquelles plusieurs milliers de personnes sont attendues aujourd’hui.
Tentative d’attaque au couteau à Lod : un suspect neutralisé par la police
Une tentative d'attaque au couteau s'est produite ce mercredi dans la ville de Lod, au centre d'Israël. Selon la police israélienne, le suspect a été abattu après avoir tenté de poignarder un membre de l'unité spéciale YSM lors d'une opération.
D'après les premiers éléments, des policiers de Lod ont repéré un homme tenant un couteau et lui ont ordonné de s'arrêter. Le suspect a alors pris la fuite avant de se diriger vers une équipe de l'unité YSM déployée sur place et aurait tenté de poignarder l'un des combattants.
Le membre des forces de sécurité a ouvert le feu et neutralisé le suspect. Aucun policier n'a été blessé, précise la police.
D'importants renforts ont été déployés afin de boucler le secteur et de procéder aux constatations. Les circonstances exactes de l'incident ainsi que le mobile de l'attaque font l'objet d'une enquête.
Le commandant du district central de la police israélienne, Amir Cohen, s'est rendu sur les lieux pour procéder à une évaluation de la situation.
Doha : l’Iran discutera avec le Qatar de l’application de l’accord avec les États-Unis et de ses avoirs gelés
Téhéran annonce que les discussions prévues aujourd’hui à Doha porteront sur la mise en œuvre du mémorandum d’accord conclu avec Washington, ainsi que sur le déblocage de ses avoirs gelés.
Le ministère iranien des Affaires étrangères confirme qu’aucune rencontre avec la délégation américaine n’est prévue. Le Qatar a également indiqué que Steve Witkoff et Jared Kushner rencontreront uniquement les médiateurs qataris.
Doha précise enfin que les 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés n’ont pas encore été transférés et que leur déblocage dépendra de l’avancée des négociations.
Tsahal annonce avoir éliminé quatre terroristes du Hamas dans le nord de Gaza
L’armée israélienne affirme avoir mené plusieurs frappes ces derniers jours dans le nord de la bande de Gaza afin de supprimer des menaces contre ses forces.
Selon Tsahal, quatre membres de la branche armée du Hamas ont été éliminés, dont des opérateurs antichars, un tireur d’élite et un chef de section.
L’armée indique également avoir détruit des puits de lancement et des lanceurs utilisés par le Hamas pour préparer des attaques contre les soldats israéliens et les civils israéliens.
🔴 Le rabbin Amos Guetta, 75 ans, directeur d’une yeshiva à Netanya, a été mortellement poignardé ce matin rue Shimon Bar Yochai
Transporté en urgence absolue à l’hôpital Laniado, il a succombé à ses blessures.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect serait un homme en situation de détresse, apparemment connu du rabbin, qui aidait régulièrement des sans-abri et des mendiants. Une altercation aurait éclaté après que l’homme a demandé à prier avec lui, avant qu’il ne le poignarde à quatre reprises.
🔴 Trois personnes ont été tuées ce matin dans des affaires distinctes à travers Israël
À Netanya, un rabbin réputé d'une soixantaine-dizaine d'années a été mortellement poignardé dans une yeshiva. La police privilégie la piste d'une altercation ayant dégénéré et recherche le suspect.
Par ailleurs, un homme d'environ 24 ans a été abattu à Shfaram, dans le nord du pays, tandis qu'un autre homme, âgé d'une vingtaine d'années, a été tué par balles sur un parking près d'un centre commercial à Yagur, près de Haïfa.
La police enquête sur ces trois homicides, alors qu'Israël est confronté à une recrudescence persistante des meurtres et des violences criminelles.
Donald Trump a envisagé une reprise de la guerre totale contre l’Iran
Selon le Wall Street Journal, Donald Trump a discuté ces derniers jours avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef d’état-major Dan Caine de nouvelles frappes contre l’Iran, avant de décider de privilégier pour l’instant la voie diplomatique.
Le président américain estime qu’une nouvelle vague d’attaques pourrait compromettre les négociations sur le nucléaire iranien. Il serait toutefois prêt à autoriser des frappes ponctuelles si Téhéran viole le mémorandum d’entente.
L’Iran refuse toute rencontre avec les émissaires américains, assombrissant les perspectives d’un accord de paix
Téhéran affirme qu’aucune réunion avec les émissaires américains n’est prévue dans les prochains jours, malgré l’arrivée à Doha de Jared Kushner et Steve Witkoff pour des discussions qualifiées de « haut niveau » par Washington.
L’Iran estime que les modalités du cessez-le-feu conclu il y a deux semaines doivent encore être clarifiées avant d’aborder les dossiers plus sensibles, notamment son programme nucléaire.
Les discussions doivent donc se limiter, pour l’instant, à des échanges techniques via les médiateurs qataris, alors que les tensions persistent autour du détroit d’Ormuz.
Le Qatar réaffirme son rôle de médiateur dans les discussions entre Washington et Téhéran
Le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, a réaffirmé les efforts de médiation de Doha après une rencontre avec l’émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner.
Selon le ministère qatari des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur l’évolution des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran et sur les différents volets du mémorandum d’accord conclu entre les deux pays. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué.
https://x.com/i/web/status/2072074309498237394
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