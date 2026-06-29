Donald Trump annonce une nouvelle réunion avec l’Iran à Doha mardi

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'une nouvelle réunion entre les États-Unis et l'Iran se tiendrait mardi à Doha, au Qatar, alors que Téhéran continue de nier qu'un tel rendez-vous soit programmé.

« L'Iran a demandé une réunion. Elle aura lieu demain à Doha ! », a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

La Maison Blanche a confirmé que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner participeront à ces discussions, qualifiées de « réunions de haut niveau » par la porte-parole Karoline Leavitt. Elle a précisé que des discussions techniques entre experts se dérouleraient également en parallèle.

Quelques heures plus tôt, le négociateur iranien Kazem Gharibabadi avait pourtant déclaré que les informations faisant état de nouvelles discussions techniques à Doha n'étaient « pas confirmées », tout en indiquant que les consultations avec le Qatar se poursuivaient.

En parallèle, Téhéran a annoncé la tenue d'une première réunion avec Oman consacrée au détroit d'Ormuz. Selon Gharibabadi, les deux pays ont évoqué les droits souverains des États riverains du Golfe ainsi que la future gestion du détroit dans le cadre du mémorandum d'entente conclu ce mois-ci entre Washington et Téhéran.

Sur le terrain, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a de nouveau ralenti après qu'un navire a été touché samedi lors d'un transit, dans un contexte de tensions persistantes malgré l'accord de cessez-le-feu. Selon les données de Kpler, seuls 12 navires marchands ont franchi le détroit dimanche, contre 70 mercredi dernier, au lendemain de la signature du mémorandum.

Par ailleurs, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au Qatar seraient prochainement débloqués dans le cadre de l'accord avec Washington. Une déclaration qui n'a été confirmée ni par les autorités américaines ni par le Qatar, les États-Unis assurant qu'aucun fonds n'a, à ce stade, été libéré.