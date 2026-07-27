LIVE BLOG | L'Ukraine revendique une frappe contre un navire iranien
L'Ukraine affirme avoir frappé un navire iranien en mer Caspienne qui acheminait du matériel militaire destiné à la Russie. Téhéran dénonce une « agression » et menace de riposter.
Benjamin Netanyahou s'envole pour Washington, rencontre avec Donald Trump mardi
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit décoller ce lundi à 11 heures pour Washington. Il rencontrera mardi le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Au cours de sa visite, il participera également aux funérailles du sénateur Lindsey Graham. Son retour en Israël est prévu jeudi.
Israël : Rafael annonce un essai dans le nord du pays, une forte détonation possible
Le groupe israélien de défense Rafael effectuera ce matin un essai, dont la nature n'a pas été précisée, sur le site de l'Institut David, dans la région des Krayot, près de Haïfa. L'entreprise prévient qu'une forte détonation pourrait être entendue durant l'opération. Les services de secours et de sécurité ont été informés et suivent la situation en temps réel.
Une base américaine en Irak aurait été attaquée, selon des médias iraniens
Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, une base militaire américaine située à Erbil, dans le nord de l'Irak, aurait été visée par un drone. À ce stade, aucune confirmation officielle des autorités américaines ou irakiennes n'a été communiquée.
Le Pentagone retire quatre soldats tués du bilan officiel de la guerre contre l'Iran
Le Pentagone a discrètement retiré quatre militaires américains tués lors de la reprise des combats contre l'Iran du bilan officiel de la guerre. Ils figurent désormais dans une nouvelle catégorie baptisée « Overseas Operations » (Opérations extérieures), aux côtés de 207 militaires blessés, rapporte l'Associated Press. Jusqu'à mardi, le bilan officiel faisait état de 18 morts et 482 blessés. Il a ensuite été ramené à 14 morts et 420 blessés, avant que les quatre soldats ne soient reclassés séparément. Le Pentagone évoque de simples « anomalies » et des « perturbations temporaires des données », assurant qu'il ne s'agit pas d'une tentative de dissimuler les pertes. Toutefois, selon un responsable américain cité par l'Associated Press, plus de 500 militaires américains auraient en réalité été blessés depuis le début du conflit. Cette révision intervient alors que les combats entre Washington et Téhéran se poursuivent et que l'administration Trump fait face à des critiques sur sa gestion de la guerre.
Le pétrole chute après un regain d'espoir d'un accord entre Washington et Téhéran
Les prix du pétrole ont fortement reculé à l'ouverture des marchés asiatiques, les investisseurs étant rassurés par l'absence de nouvelles frappes américaines contre l'Iran depuis deux nuits. Cette accalmie ravive l'espoir d'une reprise des négociations entre Washington et Téhéran. Le Brent de la mer du Nord a perdu 5,58 %, à 91,38 dollars le baril, tandis que le WTI américain reculait de 5,46 %, à 84,43 dollars. Les marchés anticipent une détente des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
L'Ukraine revendique une frappe contre un navire iranien transportant des armes vers la Russie
L'Ukraine a confirmé avoir mené une frappe contre un navire iranien en mer Caspienne qui transportait, selon Kiev, des composants destinés à la fabrication de drones et de missiles pour la Russie. Le ministère iranien des Affaires étrangères affirme qu'un marin a été tué et un autre blessé lors de l'attaque, qu'il qualifie d'« acte d'agression » susceptible d'aggraver le conflit. L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré à N12 que le bâtiment ne transportait pas des marchandises civiles, comme le soutient Téhéran, mais du matériel militaire. « Nous pouvons nous attendre à frapper à nouveau ce type de cible », a-t-il affirmé, estimant qu'il s'agit d'objectifs militaires légitimes. Le président Volodymyr Zelensky a salué les « très bons résultats » des frappes ukrainiennes à longue portée en mer Caspienne. En réaction, des canaux iraniens et pro-iraniens ont appelé à des représailles, certains évoquant même des tirs de missiles contre l'Ukraine. Cette nouvelle escalade intervient sur fond de coopération militaire croissante entre Moscou et Téhéran.