LIVE BLOG | L'Ukraine revendique une frappe contre un navire iranien

Israël : Rafael annonce un essai dans le nord du pays, une forte détonation possible

Le groupe israélien de défense Rafael effectuera ce matin un essai, dont la nature n'a pas été précisée, sur le site de l'Institut David, dans la région des Krayot, près de Haïfa. L'entreprise prévient qu'une forte détonation pourrait être entendue durant l'opération. Les services de secours et de sécurité ont été informés et suivent la situation en temps réel.