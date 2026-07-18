LIVE BLOG | Les États-Unis mènent une septième nuit de frappes contre l'Iran
La République islamique a lancé des attaques contre la Jordanie, le Koweït et Bahreïn.
Un haut responsable menace d’une « offensive totale » si les frappes américaines se poursuivent
L'Iran entrera dans « une phase d'offensive totale » si les frappes américaines se poursuivent encore « deux ou trois jours », a averti Mohsen Rezaï, conseiller militaire du guide suprême. Cité par la télévision d'État iranienne, il a affirmé que Téhéran « ne se contentera plus de riposter », ajoutant qu'« aucune frontière ne sera à l'abri » en cas de poursuite des attaques américaines.
La Jordanie affirme avoir intercepté dix missiles iraniens
L'armée jordanienne annonce avoir abattu dix missiles iraniens ayant pénétré dans son espace aérien. Selon Amman, aucun blessé ni dégât matériel n'ont été signalés.
Les États-Unis mènent une septième nuit de frappes contre l'Iran
Le Commandement central américain (CENTCOM) indique avoir mené une septième nuit consécutive de frappes contre des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts d'armes souterrains ainsi que des capacités maritimes iraniennes. Plus de 50 000 militaires américains restent déployés au Moyen-Orient.
Le CENTCOM dément l'explosion de deux pétroliers près du détroit d'Ormuz
Le Commandement central américain rejette les affirmations des Gardiens de la Révolution selon lesquelles deux pétroliers auraient explosé après avoir emprunté une route minée à proximité du détroit d'Ormuz.
https://x.com/i/web/status/2078272156815802516
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L'Iran revendique des frappes contre des bases américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn
L'armée iranienne affirme avoir frappé plusieurs installations militaires américaines au Koweït et en Jordanie en représailles aux attaques américaines. Les Gardiens de la Révolution disent également avoir visé un dépôt de drones américains à Bahreïn ainsi que le principal centre d'intelligence artificielle du royaume.
Trois morts dans des frappes américaines dans le sud de l'Iran
Les frappes américaines ont fait trois morts et huit blessés dans la province iranienne d'Hormozgan, selon l'agence officielle IRNA.
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir stoppé quatre navires dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution iraniens annoncent avoir immobilisé quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz lors d'une opération combinant missiles et drones. Cette affirmation n'a pas été confirmée de manière indépendante.
L'Arabie saoudite lève son alerte après une menace de missile
Les autorités saoudiennes ont levé l'alerte déclenchée dans les villes d'Al-Kharj et de Yanbu après avoir évoqué un « danger potentiel ». Selon Axios, citant un responsable américain, l'Iran a tiré un missile balistique contre une base militaire américaine en Arabie saoudite.
Téhéran affirme que deux pétroliers ont explosé près du détroit d'Ormuz
Les médias d'État iraniens, citant les Gardiens de la Révolution, affirment que deux pétroliers ont explosé et pris feu après avoir traversé une route minée au sud du détroit d'Ormuz.
Washington affirme renforcer son blocus maritime contre l'Iran
Le CENTCOM indique avoir redirigé quatre navires commerciaux, neutralisé l'un d'eux et pris le contrôle d'un autre afin de faire respecter le nouveau blocus naval imposé aux ports iraniens. Il s'agit de la septième nuit consécutive de frappes américaines contre l'Iran.