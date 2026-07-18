LIVE BLOG | Les États-Unis mènent une septième nuit de frappes contre l'Iran

L'Iran revendique des frappes contre des bases américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn

L'armée iranienne affirme avoir frappé plusieurs installations militaires américaines au Koweït et en Jordanie en représailles aux attaques américaines. Les Gardiens de la Révolution disent également avoir visé un dépôt de drones américains à Bahreïn ainsi que le principal centre d'intelligence artificielle du royaume.