LIVE BLOG | Les États-Unis ont tiré sur un navire qui cherchait à éviter le blocus des ports iraniens

L'armée américaine dit avoir tiré sur un navire qui cherchait à éviter son blocus des ports iraniens

L'armée américaine affirme avoir neutralisé un pétrolier qui tentait de contourner le blocus des ports iraniens en visant sa salle des machines. « Nous avons neutralisé le pétrolier après que son équipage a tenté de forcer le blocus à au moins quatre reprises. [...] Le navire ne se dirige plus vers l'Iran », a déclaré Tim Hawkins, porte-parole du Centcom.