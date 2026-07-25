LIVE BLOG | Les États-Unis ont tiré sur un navire qui cherchait à éviter le blocus des ports iraniens
« Nous avons neutralisé le pétrolier après que son équipage a tenté de forcer le blocus à au moins quatre reprises », a déclaré à l'AFP le porte-parole du Centcom.
Les Houthis du Yémen revendiquent une attaque de missile contre l’Arabie saoudite
Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile contre la ville saoudienne de Jizan, dans le sud-ouest du royaume, quelques heures après les frappes de Riyad contre des positions sous leur contrôle. Les autorités saoudiennes avaient auparavant déclenché une brève alerte de sécurité dans la ville, sans fournir davantage de précisions.
L'armée américaine dit avoir tiré sur un navire qui cherchait à éviter son blocus des ports iraniens
L'armée américaine affirme avoir neutralisé un pétrolier qui tentait de contourner le blocus des ports iraniens en visant sa salle des machines. « Nous avons neutralisé le pétrolier après que son équipage a tenté de forcer le blocus à au moins quatre reprises. [...] Le navire ne se dirige plus vers l'Iran », a déclaré Tim Hawkins, porte-parole du Centcom.
Des sirènes d'alerte déclenchées à Bahreïn
Des sirènes d'alerte ont retenti tôt samedi à Bahreïn, régulièrement visé par l'Iran ces derniers jours. « Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre au lieu sûr le plus proche », a indiqué le ministère bahreïni de l'Intérieur.
La coalition menée par l'Arabie saoudite a visé des sites militaires houthis menaçant la navigation
La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a frappé des sites militaires houthis dans le gouvernorat de Hodeïda. Selon Al Arabiya, les objectifs détruits étaient liés aux menaces contre les navires commerciaux en mer Rouge. Le port de Hodeïda n'a pas été visé.
Donald Trump dit n'avoir pas tranché sur des bombardements d'envergure en Iran
Donald Trump a assuré qu'il n'avait pas encore décidé d'éventuels bombardements de grande ampleur contre l'Iran. « Non, je n'en ai pas pris. En fait, on leur parle en ce moment », a déclaré le président américain, ajoutant que les dirigeants iraniens deviennent « de plus en plus sérieux » dans les discussions.
Un navire saoudien touché dans la mer Rouge
Un navire saoudien a été endommagé vendredi en mer Rouge, après avoir été pris pour cible. Selon les autorités saoudiennes, l'incident a provoqué des dégâts mineurs à la coque du bâtiment.
Yémen : frappes saoudiennes contre Hodeïda
L'Arabie saoudite a mené des frappes contre des positions houthis à Hodeïda, après les attaques revendiquées par les rebelles contre des navires en mer Rouge. La coalition affirme avoir apporté « une réponse décisive et vigoureuse » contre des sites militaires houthis. Le port de Hodeïda reste ouvert à la navigation.
Donald Trump : les dirigeants iraniens deviennent « de plus en plus sérieux »
Donald Trump estime que les responsables iraniens montrent davantage d'ouverture dans les discussions. « Je pense qu'ils deviennent de plus en plus sérieux au fil des jours, peut-être pour une raison évidente », a-t-il déclaré depuis la Maison-Blanche.
Donald Trump met en garde la Russie et la Chine contre toute vente d'armes à l'Iran
Donald Trump a averti Moscou et Pékin contre toute livraison d'armes à Téhéran. « S'ils le faisaient, cela serait très mauvais pour eux – certainement pas dans leur intérêt », a-t-il écrit sur Truth Social.
Les Houthis affirment ne pas chercher à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb
Les rebelles houthis assurent que leur blocus maritime vise uniquement l'Arabie saoudite. « Il n'y a pas de fermeture de Bab el-Mandeb », a déclaré leur négociateur Mohammed Abdusalam, affirmant que le blocus « n'affectera que la partie saoudienne ».